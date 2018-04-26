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NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından uzaya fırlatılan sır gibi saklanan uzay mekiğini tespit etti. Hollandalı, mekiğin koordinatlarını sosyal medya hesabından paylaştı

NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından uzaya fırlatılan sır gibi saklanan uzay mekiğini tespit etti. Hollandalı, mekiğin koordinatlarını sosyal medya hesabından paylaştı

26 Nisan 2018 Perşembe 15:33
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
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HOLLANDALI uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti. 
NASA tarafından uzaya fırlatılan robot uzak mekiği, bir Hollandalı uzay gözlemcisi Cess Bassa tarafından tespit edildi. Cess Bassa, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu.
Boeing tarafından yapılan robot gemi SpaceX Falcon 9 roketinin üzerindeki beşinci görevine başlamak üzere ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi tarafından uzaya fırlatılmıştı.

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