Motor ustasından çarpıcı buluş

ANKARA Mamak İlçesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Erkan Yıldız, egzozdan çıkan yanmamış gazlar üzerine 8 yıl önce bir çalışma başlattı. ‘Egzozdan neden zehirli gaz çıkıyor?’ sorusu üzerine araştırma başlatan Yıldız, daha sonda enjektörde bir hata sonucu bunun gerçekleştiğini tespit etti. Bu tespitin ardından hatayı düzeltmek için çalışmasını yoğunlaştıran Erkan Yıldız, yaptığı test ve deneyler sonucu bir cihaz üretti. Tüm motorlu araçlarda enjektöre takılarak egzozdan çıkan zehirli gazları yakan cihazı birçok üniversiteye götüren Erkan Yıldız, burada bu cihazı test ettirdi. Yapılan testten başarılı ile çıkan cihazın seri üretimi için Halis Yıldız, devlet yetkililerinden destek bekliyor.
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