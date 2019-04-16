Milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor!

YARGITAY, milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar aldı. Bozulan telefonun iadesini kolaylaştıran kararı aldıran olay şöyle gelişti:

Geçtiğimiz günlerde bir tüketici sıfır aldığı cep telefonu kısa süre içinde bozulunca, cihazı aldığı yere geri götürerek iade etmek istedi. İade almak istemeyen satıcı, mağdur tüketiciye başka bir telefon gönderdi. Bu da bozuk çıkınca tüketici konuyu mahkemeye taşıdı.

TEMYİZ EDİLDİ

Tüketici, davalı tarafından gönderilen ancak kendisine ait olmayan telefonun davalıya iadesi, satım sözleşmesinden dönülmesi, 450 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi zararın faizleri ile tahsilini istedi. Mahkeme, davanın reddini hükmetti. Bunun üzerine konu temyize gitti. Mahkemenin kararı, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nce bozuldu.

FAİZİYLE BİRLİKTE

Yeniden görülen davada mahkeme bu kez tüketiciyi haklı buldu. Davanın kısmen kabülüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iadesine, telefon bedeli olan 1999 liranın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için 450 lira masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davacıya verilmesine hükmedildi.