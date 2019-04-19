Milyonlarca Instagram şifresi usulsüz biçimde saklandı

Instagram kullanıcılarının parola bilgilerinin şifrelenmeden saklandığı ve şirket çalışanları tarafından görüntülenebildiği bildirildi.

Milyonlarca Instagram şifresi usulsüz biçimde saklandı
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SOSYAL paylaşım sitesi Facebook, sahibi olduğu  Instagram uygulamasına ait milyonlarca kullanıcının parola bilgilerinin  şifrelenmeden saklandığını ve bu bilgilerin şirket çalışanlarının erişimine açık  olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.   Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre,  Instagram kullanıcılarının şifrelenerek saklanması gereken parola bilgileri,  şirket tarafından düz metin olarak ve 20 binden fazla çalışanın erişimine açık  bir şekilde depolandı.
 Öte yandan Instagram hesaplarıyla ilgili güvenlik açığı geçen ay  gündeme gelmiş, Facebook bu durumu kabul ederek, şirket personeli tarafından  parola bilgisine ulaşılabilen hesap sayısının on binlerle sınırlı olduğunu  açıklamıştı.  Facebook'tan yapılan son açıklamada, milyonlarca Instagram  kullanıcısının bu güvenlik açığından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.  Açıklamada ayrıca, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının parola bilgilerinin de  şifrelenmeden saklandığına yer verildi. Uzmanlar kullanıcılara hesap güvenliği için parolalarını  yenilemelerini tavsiye ediyor.

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