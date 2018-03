Milyonlar onunla konuşuyor

HAYATIMIZI kolaylaştıran akıllı cihazlar, şimdi de sanal asistanlarla öne çıkıyor. Akıllı telefon ve tablet gibi yeni nesil cihazların tümü artık dokunmadan kontrol edilebiliyor. Sadece kontrol değil, sanal asistanlı akıllı telefonlar artık sorduğunuz sorulara cevap veriyor, hatta dert ortağınız bile olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre akıllı telefonunun veya tabletinin sanal asistan özelliği olan kullanıcıların yüzde 31’i her gün cihazların bu özelliğini kullanıyor. 2015 sonu itibariyle bu rakamın yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor.

SANAL ASİSTANLA AŞK

Sanal asistanların hayatımıza girmesi, kullanıcı alışkanlıklarını ve hayat tarzımızı tamamen değiştirmesi bekleniyor. Bu fikirden yola çıkan Hollywood yönetmenleri son dönemlerde sanal asistanların nasıl bir devrim yaratacağını beyaz perdeye yansıtıyor. Bu filmlerin en çok dikkat çekeni ise geçtiğimiz dönemde vizyona giren Aşk (Her) filmi oldu. Filmde bir teknoloji meraklısı Theodore, yeni yüklediği işletim sistemindeki sanal asistana aşık oluyor. Ancak bu aşkın sonu ise Theodore’un sanal asistanın birçok kişiyle görüştüğünü öğrenmesiyle son buluyor. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde şu anda bir sanal asistan kullanıyorsanız, bu filmi mutlaka izlemenizi öneriyoruz.

MUHABBET İÇİN BİREBİR

Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 ile kullanıcılara sunulan Cortana, doğallığıyla öne çıkıyor. Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin, bir şeyleri herhangi birine söyleyeceğiniz şekilde söylemek Cortana için yeterli. Windows Phone işletim sistemi akıllı telefonların arama tuşuna basarak kullanılabilen Cortana, sizin ne dediğinizden emin olmadığı zamanlarda tahminlerde bulunuyor. Cortana ile işlerinizi sessizce halletmek istiyorsanız, yazarak da Microsoft’un sanal asistanını kullanabilirsiniz. Cortana şu anda sadece Windows Phone 8 işletim sisteminde yer alıyor. Ancak Microsoft’un önümüzdeki dönemlerde Cortana’yı uygulama olarak iOS ve Android işletim sistemlerinde sunması bekleniyor. Cortana’nın Türkçe desteği henüz bulunmuyor.

TAM BİR YARDIMCI

Google’ın Android 4.1 sürümünden sonraki işletim sistemleriyle kullanıcılara sunmaya başladığı sanal asistan Google Now, sesli arama ile çalışıyor, söylediklerinizi yazarak aynı sonuçları elde etmeniz de mümkün. Google Now, yerel sonuçlar sunabildiği gibi randevularınızı ayarlayabiliyor ve arkadaşlarınıza sesinizle metin mesajı göndermenize izin veriyor. Başka bir deyişle Google Now, asistandan öte tam bir yardımcınız gibi çalışıyor. Yapacaklarınızı önceden hesap ederek bunları birçok farklı servisle birleştiriyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilen Google Now, servisinin şu anda Türkçe desteği bulunmuyor. Ancak önümüzdeki dönemlerde Türkçe desteğinin geleceği tahmin ediliyor.

TÜRK ASİSTAN

Sanal asistan servisini kullanıcılarına ilk sunan şirket Apple oldu. Siri adındaki Apple’ın sesli asistan servisi, geçtiğimiz hafta Türkçe desteğiyle beraber Türkiye’de de popülerlik kazandı. iPhone, iPad ve iPod modellerinde kullanılabilen Siri, bu cihazların önünde bulunan yuvarlak tuş ile aktif oluyor. Kullanıcıları dinlemeye başlayan Siri ile Apple cihazlarının birçok özelliğini Türkçe seslenerek kontrol edebilmek mümkün. Mesaj gönderme, arama, e-posta gönderme, hava durumu ve saat öğrenme özellikleri başta olmak üzere birçok özelliği kapsayan Siri, bu kapsamda sorulan sorulara da sesli ve Türkçe olarak cevap veriyor. Siri, şu anda Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 8.3 sürümü ile ücretsiz olarak sunuluyor.

ŞARJA DİKKAT

Sanal asistanları kullanması eğlenceli ve kolay olsa da aslında akıllı telefonların işlemcilerini zorlayan servisler. Kullanıcıların sesli komutlarını bir saniye içerisinde anlayan ve buna göre bir cevap hazırlayan sanal asistanlar, bu komutları ise anında internette tarıyor. Bu da doğal olarak işlemcinin daha çok çalışmasını ve şarjın daha hızlı bitmesini sağlıyor. Bu yüzden tüm sesli asistanları şarja ihtiyacınız olmayacağı zamanlarda kullanmaya çalışın.

TEMEL FIKRASI ANLATTI

Geçtiğimiz hafta Siri’nin Türkçe hizmet vermeye başlamasıyla beraber birçok iPhone kullanıcısı, farklı kelimelerle Siri’yi zorladı. Sordukları soruları sosyal ağlarda paylaşan kullanıcılar, Siri’nin verdiği yanıtlar karşısında oldukça şaşırdı. Sanal asistana iltifat edenler “devrelerim titredi” yanıtını aldı. Hatta Siri’ye Temel fıkrası bile anlattıranlar bile oldu.

HAFTANIN TRENDİ

Drone olarak bilinen insansız hava araçlarının en dikkat çeken markalarından biri olan DJI yeni modeli Phantom 3’ü tanıttı. Phantom 3 Professional ve Phantom 3 Advanced isimli 2 yeni model, 12 megapiksellik kamerayla donatıldı. Bu sayede ise kullanıcıları, havadan 4K video çekimi yapabiliyor. Bu ay içinde satışa çıkacak olan DJI Phantom 3 modelleri bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

UYGULAMA

TWİTTER’A HIZLI BAKIŞ

Dünyanın en popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter’da paylaşılanların çok fazla olmasından dolayı birçok içeriği kaçırmak mümkün. Bunu düşünün girişimciler, ‘Something’ adında bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama Twitter’da paylaşılan tüm linklerin içeriğini dergi formatında bir araya topluyor. Linksiz içeriklerse gösterilmiyor. Şu anda iPhone’larda olan ‘Something’ ücretsiz olarak indirilebiliyor.

İŞ HAYATINA ATILMA VAKTİ