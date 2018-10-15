Milli yazılım Pardus artık hayatımıza giriyor

MİLLİ yazılım Pardus'un, Havelsan’a geçişi gündemde. Bir önceki Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün sözlü olarak onay verdiği sürecin yeni teknoloji bakanı döneminde tamamlanması öngörülüyor. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nce (ULAKBİM) geliştirilen Pardus’un tüm yazılım, altyapı ve dağıtım işlerine Havelsan talip oldu.

ÖNCE MARKAYI İSTEDİ

Bu amaçla, Açık Kaynak Komitesi’ne başvuran Havelsan’ın Pardus markasını istediği ancak kabul görmeyince servis, bakım ve yaygınlaşma tarafına talip olduğu ifade edildi. Türkiye’nin bilişim alanında daha bağımsız hareket edebilmesine imkanı sağlayacak, stratejik önemdeki Pardus aynı zamanda milyarlaca liranın yabancı yazılım şirketlerine gitmesini de önleyecek. Bu anlamda, sistemin daha hızlı ve etkin şekilde hangi kurum tarafından geliştirilebileceği konusu uzun süredir gündemdeydi.



İŞ BAKANIN İMZASINA KALDI

Edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK yazılımın geliştirilme işini tümüyle vermek istemede de Havelsan, bu konuda yoğun ve ısrarcı bir çaba gösterdi. İki kurumun rekabetine sebep olan Pardus için “TÜBİTAK geliştirmeye devam etsin, yaygınlaşma işini Havelsan üstlensin” formülünün gelinen son aşamada kabul gördüğü ifade ediliyor. Pardus’un Havelsan’a verilmesine kesin gözüyle bakılırken işin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın imzasına kaldığı belirtiliyor. Bu kararda Havelsan’ın TUBİTAK’a göre esnek kurumsal yapısı, süreci yürütecek bilişim uzmanları istihdamında daha kolay hareket edebilme imkanı öne çıkmış durumda.



MALİ VE KURUMSAL YAPIDA HAVELSAN ÖNDE

Bu projeye kaynak ayırma konusunda da Havelsan’ın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, kurumun askeri teknolojiler alanında geliştirdiği yazılım ve ürünlerin de ilgili nihai kararın şekilllenmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Özellikle Havelsan’a geçiş süreciyle birlikte Pardus’un geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hız kazanacağı da düşünülüyor.

HUKUKİ DURUM NETLEŞECEK

Pardus, şu anda Havelsan’ın dönüşüm ortağı durumunda görülüyor. Yeni kararla hukuki ve teknik zemin netleşmiş olacak. Pardus, alt yapısını Türk mühendislerinin geliştirdiği Debian GNU/Linux temelli açık kaynak kodlu ücretsiz bir işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Pardus’un kamu kurumları ve yerel yönetimlerde kullanılmasına öncelik verilmiş durumda. Bu geçişin başarısı için yazılımın uzman ekiplerce sürekli güncellenmesi, geliştirilmesi ve ilgili kurumların eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor.