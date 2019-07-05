Microsoft'un yatırımı çöpe gitti: İşte dev şirketin zararı...

MİCROSOFT için bir nevi 'kuluçka makinesi' olan ve şirketin bulabildiği zaman dilimlerinde projeler üreten Microsoft Garage, önemli başarılara imza atıyor. Örneğin Microsoft Launcher, Earth Lens ve Read My World gibi pek çok uygulama ve çözüm bu oluşumdan türedi. Ancak platformdan çıkan her ürün de aynı başarıyı maalesef gösteremiyor. Outings de tutunamayanlardan...

Bir seyahat uygulaması olan Outings, bekleneni veremeyince Microsoft tarafından fişi çekilmeye karar verildi. Ürünün kullanıldığı süre içerinde, gelen geri bildirimlerin de yardımıyla Microsoft'a bilgi ve tecrübe kazandırdı. Geri bildirimlerden kazanılan bilgiler, artık Bing.com ve Bing arama uygulamalarını geliştirmek için kullanılacak. Bu geliştirmeler şimdilik sadece İngilizce ve ABD Bing masaüstü ve mobil sitelerinde bulunacak. Uzmanlara göre şirketin zararı milyonlarca doları buluyor.



Outings'in fişinin çekilmesiyle, Bing'e yansıyacak yenilikler ise şöyle sıralanıyor:



- Daha gelişmiş bir arama sonuçları arayüzü. Konumlar, daha iyi resimlerle ve açıklamalarla gösterilecek.



- Outings'ten toplanan bilgiler sayesinde aramayla daha alakalı sonuçlar.



- İyileştirilmiş sorgu tetikleme. Arama metnindeki anahtar sözcükler, daha iyi arama sonuçları elde etmeyi sağlayacak.





Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 16:16