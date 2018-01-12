Microsoft güncellemeleri AMD işlemcileri çökertiyor!

2017 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bu sorun kullanıcıların yoğun şikayetleri üzerine Microsoft, harekete geçerek güncelleme yayınlamaya başlamıştı. Fakat şirketin yayınladığı bu güncellemeler yeni bir sorun daha ortaya çıkarmış durumda.

Güncellemeleri yapan AMD işlemciye sahip kullanıcıların bilgisayarlarında çökme meydana gelmeye başladı. Şirket yayınladığı son güncellemelerden sonra aldığı çöküntü şikayetleri üzerine yeni bir güncelleme vermeyi durdurdu.

Sorun genel olarak AMD işlemcilerinde yaygın durumda. Kullanıcılar bilgisayarlarının Windows logosundan sonra açılmadığını ve herhangi bir tepki vermediğini söylüyor. Bir kullanıcı tarafından gelen başka bir şikayet; “Eski AMD Athlon 64 X2 6000+ modeline sahibim ve KB4056892 güncellemesini yükledikten sonra sistem önyükleme yapmıyor, yalnızca Windows logosunu animasyonsuz gösteriyor.” şeklinde oldu.

Microsoft, AMD‘yi suçlayarak yayınladığı güncellemede bir sorun olmadığını söylüyor ancak şirket konu üzerinde çalışmalarını başlatmış durumda. Dünya genelinde olan bu sorun üzerine ülkemizdeki AMD kullanıcılarının güncelleme yapmadan önce KB4056892 numarasını kontrol etmeleri gerektiği uyarısını yapmış olalım.