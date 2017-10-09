Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
100825
ALTIN
152.950
DOLAR
3.7074
STERLİN
4.8730
EURO
4.3541
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3...
banner468

Microsoft acı haberi verdi: Yolun sonuna geldi

Microsoft’u bir üst düzey yöneticisi olan ve Windows Phone eski yöneticisi Joe Belfiore, Windows Phone’un makus talihini Twitter üzerinden açıklığa kavuşturdu

Microsoft acı haberi verdi: Yolun sonuna geldi

Microsoft’u bir üst düzey yöneticisi olan ve Windows Phone eski yöneticisi Joe Belfiore, Windows Phone’un makus talihini Twitter üzerinden açıklığa kavuşturdu

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:47
Microsoft acı haberi verdi: Yolun sonuna geldi
banner404

MOBİL işletim sistemleri arasında bir türlü istenilen yere gelemeyen Microsoft’un Windows Phone programı, Android’e boyun eğdi ve artık her dev şirketin hizmeti gibi yavaş yavaş ölüyor. Her ne kadar sayıları az da olsa bir dönem fazlasıyla kullanıcısı olan Windows Phone yüklü cihazların çoğu çalışıyor ve kullanımda. Dolayısı ile merak edilen Microsoft’un Windows 10 Mobile platformunu daha ne kadar destekleyeceği. 
 
Özellikle yeni çıkan kablosuz aygıtlarla uyum sorunu yaşayan Windows 10 Mobile, artık eskisi gibi güncelleme almıyor. Bu durum göz önüne alındığında ve firmanın Android’e geçişi resmen duyurmasıyla, mevcut W10M kullanıcıları da gözünü şirket yöneticilerinden gelecek bir açıklamaya çevirdiler. Windows’un önemli yöneticilerinden olan Joe Belfiore ise Twitter üzerinden konuya açıklık getirdi. 
 
Hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleriyle tabii ki platformu desteklemeye devam edeceğiz... Ancak yeni özellikler oluşturma odağında değiliz."
 
Ayrıca Belfiore, Windows 10 Mobile için uygulama yazmanın çok zor olması sebebiyle geliştiricilerin üretmekte zorlandıklarını söyledi. Microsoft’un uygulama geliştiricisi olan şirketlere sırf bu durumdan dolayı hibe destekleri yaptığını, ancak kullanıcı sayısı düşük olduğundan bu desteğin şirketler için anlamsız kaldığını da dile getirdi. Haliyle uygulama ve donanım çeşitliliği konusunda Android liderliği elinde tutmaya devam etti.
 
Windows Phone programının çöküşündeki sebepler ne olursa olsun, artık gelecekte var olmayacağı kesin. Pazardaki payına oranla küçük bir iş olsa da hala yüz binlerce insan aktif bir şekilde Windows 10 Mobile kullanmaya devam ediyor. Ancak onlar da Android ya da iOS’a geçiş yaptıkça yavaş yavaş Windows Phone’a veda edeceğiz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MicrosoftJoe BelfioreWindows Phone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti
Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti
Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!
Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim