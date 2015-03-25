MEB'den bir ilk!

25 Mart 2015 Çarşamba 08:47
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere bilgi düzeylerine göre bir öğrenme haritası çıkarıp buna uygun dijital eğitim içeriklerini seçip ders çalıştırabilen yapay zekalı bilgisayar yazılımı geliştirdi. "Bireyselleştirilmiş öğrenim yönetim sistemi" adı verilen yazılım, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yazılıma tüm bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, tabletler ve akıllı telefonlardan buna ulaşılabilecek. Öğrencilere kişisel öğrenme rahatlığı sağlaması hedeflenen yazılım kişiyi algılayarak öğrenmesini test edebiliyor. Böylece öğrencinin hangi dersleri, hangi içeriklerle çalışacağına dair bir çalışma programı hazırlıyor.
ADIM ADIM YÖNLENDİRECEK
Yazılım, yapay zekâ sayesinde MEB'in Eğitim Bilişim Ağı EBA'ya giren her sınıftaki öğrenciyi tanıyacak ve öğrencilerin bilmesi gereken konuları tanımlayacak. Yazılım, öğrenciyi 'şimdi atman gereken adım bu' diyerek yönlendirecek. Örneğin, 10'uncu sınıftaki bir öğrencinin matematik dersine çalışırken bir konudaki eksikliğini tespit edecek ve öğrenciyi 9'uncu sınıfta edinemediği bu kazanıma geri döndürecek. Öğrenci burada bu kazanımı edinirse de onu bir sonraki konuya yönlendirecek.
OLMADI GERİ DÖN KOMUTU
Bir öğrencinin çalıştığı bir dersi iyi anlamadığını da tespit edebilen teknoloji, bu durumda öğrenciyi geri dönüşlerle başka içeriklere yönlendirebilecek. Bu döngü konu iyice anlaşılana kadar devam edecek. Böylece öğrencinin çalışması gereken konular ve hangi materyallerle çalışması gerektiğine karar vermiş olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 25.03.2015 07:49