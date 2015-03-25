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MEB'den bir ilk!

MEB, bilgi düzeyine göre öğrencilere ders çalıştırabilen yapay zekâlı bilgisayar yazılımı geliştirdi. Yazılım gelecek yıl kullanılmaya başlanacak

MEB'den bir ilk!

MEB, bilgi düzeyine göre öğrencilere ders çalıştırabilen yapay zekâlı bilgisayar yazılımı geliştirdi. Yazılım gelecek yıl kullanılmaya başlanacak

25 Mart 2015 Çarşamba 08:47
MEB'den bir ilk!
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere bilgi düzeylerine göre bir öğrenme haritası çıkarıp buna uygun dijital eğitim içeriklerini seçip ders çalıştırabilen yapay zekabilgisayar yazılımı geliştirdi. "Bireyselleştirilmiş öğrenim yönetim sistemi" adı verilen yazılım, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yazılıma tüm bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, tabletler ve akıllı telefonlardan buna ulaşılabilecek. Öğrencilere kişisel öğrenme rahatlığı sağlaması hedeflenen yazılım kişiyi algılayarak öğrenmesini test edebiliyor. Böylece öğrencinin hangi dersleri, hangi içeriklerle çalışacağına dair bir çalışma programı hazırlıyor. 

ADIM ADIM YÖNLENDİRECEK 
Yazılım, yapay zekâ sayesinde MEB'in Eğitim Bilişim Ağı EBA'ya giren her sınıftaki öğrenciyi tanıyacak ve öğrencilerin bilmesi gereken konuları tanımlayacak. Yazılım, öğrenciyi 'şimdi atman gereken adım bu' diyerek yönlendirecek. Örneğin, 10'uncu sınıftaki bir öğrencinin matematik dersine çalışırken bir konudaki eksikliğini tespit edecek ve öğrenciyi 9'uncu sınıfta edinemediği bu kazanıma geri döndürecek. Öğrenci burada bu kazanımı edinirse de onu bir sonraki konuya yönlendirecek. 

OLMADI GERİ DÖN KOMUT
Bir öğrencinin çalıştığı bir dersi iyi anlamadığını da tespit edebilen teknoloji, bu durumda öğrenciyi geri dönüşlerle başka içeriklere yönlendirebilecek. Bu döngü konu iyice anlaşılana kadar devam edecek. Böylece öğrencinin çalışması gereken konular ve hangi materyallerle çalışması gerektiğine karar vermiş olacak. 
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Son Güncelleme: 25.03.2015 07:49
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MEBYapay ZekaZekaBir IlkGeri DönKomutBilgisayar Yazılımı
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