MEB'den bir ilk!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere bilgi düzeylerine göre bir öğrenme haritası çıkarıp buna uygun dijital eğitim içeriklerini seçip ders çalıştırabilen yapay zekalı bilgisayar yazılımı geliştirdi. "Bireyselleştirilmiş öğrenim yönetim sistemi" adı verilen yazılım, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin hizmetine sunulacak. Yazılıma tüm bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, tabletler ve akıllı telefonlardan buna ulaşılabilecek. Öğrencilere kişisel öğrenme rahatlığı sağlaması hedeflenen yazılım kişiyi algılayarak öğrenmesini test edebiliyor. Böylece öğrencinin hangi dersleri, hangi içeriklerle çalışacağına dair bir çalışma programı hazırlıyor.





ADIM ADIM YÖNLENDİRECEK

Yazılım, yapay zekâ sayesinde MEB'in Eğitim Bilişim Ağı EBA'ya giren her sınıftaki öğrenciyi tanıyacak ve öğrencilerin bilmesi gereken konuları tanımlayacak. Yazılım, öğrenciyi 'şimdi atman gereken adım bu' diyerek yönlendirecek. Örneğin, 10'uncu sınıftaki bir öğrencinin matematik dersine çalışırken bir konudaki eksikliğini tespit edecek ve öğrenciyi 9'uncu sınıfta edinemediği bu kazanıma geri döndürecek. Öğrenci burada bu kazanımı edinirse de onu bir sonraki konuya yönlendirecek.





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