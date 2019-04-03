Lenovo'dan 100 megapiksel kameralı telefon

Lenovo yeni amiral gemisi için çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında sahne alacak Z6 Pro'nun kamera performansı ortaya çıktı

Lenovo'dan 100 megapiksel kameralı telefon
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SON dönemde tanıttığı telefonlarda iyi bir ivme yakalayan Lenovo, yeni amiral gemisinde kameraya odaklanacak. Nisan ayında tanıtılması beklenen Z6 Pro süper gece moduyla göz dolduruyor. Şirket cihazın arka tarafında 100 megapiksellik kamera kullanarak bir ilke imza atmış olacak.
Şirket tarafından paylaşılan videoda Z6 Pro modelinin özellikle kamera performansı gözler önüne serilmiş durumda. Bunun haricinde telefon hakkında herhangi bir detay paylaşmayan Lenovo'nun yeni amiral gemisinde kaç kameraya yer vereceği de henüz öğrenilmiş değil.
 
Fotoğraf haricinde video performansıyla da dikkat çeken telefon özellikle düşük ışıkta iyi bir performans sergiliyor. Nisan ayında tanıtılacak cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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