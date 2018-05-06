Lada Niva'nın fiyatı belli oldu

Ülkemize yeni modeli Vesta ile gelmesi beklenen Lada markası, kendi ürettiği belki de en kemikli araç olan Niva modeli ile Türkiye’ye giriş yaptı. Tek tip motor, tek tip şanzıman, 2 farklı kasa tipi ve 2 farklı donanım seviyesi ile satışa sunulacak olan Lada Niva’nın fiyatları belli oldu. Bu arada artık Niva adının yerine 4×4 adının kullanıldığını da belirtmekte fayda var.

Lada Niva, İzmir’de faaliyet gösteren bir firma tarafından ithal edilerek satışa sunuldu. Alınan bilgilere göre 4 farklı seçeneğe sahip olacak aracın fiyatlarının 70.000TL’den başlayarak 90.000TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı üzere, 3 ve 5 kapılı araçlar galeride yerini almış.

Lada 4×4 3 kapı – Standart donanım: 70.000TL

Lada 4×4 3 kapı – Urban donanım: 77.000TL

Lada 4×4 5 kapı – Standart donanım: 83.000TL

Lada 4×4 5 kapı – Urban donanım: 90.000TL

Ayrıca uzun bir zamandır beklenen Lada Vesta‘nın da kısa bir süre sonra ülkemize geleceği konusunda bilgi veriliyor.