KYK yurtlarındaki internet artık sınırsız değil: İşte yeni kotalı sistem

KREDİ Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtlarında, öğrencilere kişi başı aylık 16 GB internet kotası uygulaması getirildi. Son yıllarda tüm devlet yurtlarındaki internet erişimi sınırsızdı. Öğrenciler, yurtların kalabalık olduğu zamanlarda internetin yavaşlamasından yakınsalar da bir kota sınırlaması bulunmuyordu.Yapılan son düzenleme ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında devlet yurtlarında kalacak öğrenciler, ek ücret ödemeden kişi başı aylık 16 GB kotaya sahip olacaklar. Öğrenciler, bu durumu KYK wifi sistemine kişisel bilgileriyle giriş yapınca fark ettiler.Aylık 16 GB’lık kota, her öğrenci için günlük ortalama 500 MB’lık internet kullanım hakkı demek. Bu da hemen hemen birkaç kısa video ya da müzik dinleyerek kısa sürede dolacak bir kota anlamına geliyor. Elbette öğrenciler günlük bir sınırlamaları olmadığı için her ayın ilk günleri rahatken, kısa süre içinde aylık kotayı tamamlayacaklar. Kredi Yurtlar Kurumu’nun önceki yıllarda olduğu gibi cüzi bir ücret karşılığında ek süre ya da ek kota uygulayıp uygulayamayacağı merak konusu. Ayrıca halihazırda sınırsız olarak sunulan internet erişiminin neden kota ile sınırlandırıldığı konusunda da henüz net bir açıklama yapılmış değil.