"Kullanıcıların yüzde 37'si internette korunmayı bilmiyor"

KASPERSKY Laba göre internette daha az görülür olmak için çaba gösterip bunda başarısız olmak, gizlilik tükenişi adı verilen bir duruma yol açıyor. Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişilerin kişisel bilgilerinden yararlandığına ve kullanıcıları buna direnç göstermenin anlamsız olduğuna inandırmalarıyla gelişiyor. Araştırmaya göre Türkiyede kullanıcıların yüzde 37'si internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmiyor ve yüzde 13ü de gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini söylüyor.

Kaspersky Labin araştırmasına göre Türkiyedeki kullanıcıların yüzde 16sı kendileri veya aileleri hakkındaki herkese açık olmaması gereken özel bilgilere internette rastlarken, 18 yaş altındakiler için de bu oran META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde yüzde 20'ye ulaşıyor.

Gizlilik konusunda hissedilen bu çaresizliğin insanların internet üzerindeki davranışlarını da etkilediğine dikkat çeken Kaspersky Lab araştırması, Türkiyede kullanıcıların yüzde 11inin cihazlarından internete girerken gizliliklerini korumaya yarayan, tarayıcı geçmişini düzenli temizlemek veya çevrim içi takip özelliklerini engelleyen özel eklentiler kurmak gibi önlemler almadığını belirtiyor.

Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Veri sızıntılarındaki artışla birlikte kişisel verileri yönetmenin de giderek zorlaşması, tüketicilerin kontrolü kaybettiklerini hissetmelerine ve dijital gizlilik konusunu düşünmekten bıkmalarına neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak sihirli bir çözüm bulunmasa da riski azaltmak için birçok yol mevcut. Temel dijital hijyen ile başlayan bu süreç dijital gizliliği sağlamaya yardımcı olan gelişmiş araç ve teknolojilerin kullanılmasına kadar uzanıyor.

