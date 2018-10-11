Kullanıcılar dikkat! Bugün bu ayarı değiştirmezseniz başınız ağrıyacak

EN popüler sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik getirildi. Son zamanlarda pek çok güvenlik açığı bulunan uygulamanın bu yeni özelliği ile hesabınızı güvenli bir hale getirebilirsiniz.

DOĞRULUMA KODU UYGULAMA ARACILIĞIYLA GELECEK

İki faktörlü kimlik doğrulaması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.

SİM KARTINIZ BAŞKASININ ELİNE GEÇSE BİLE HESABINIZA GİRİŞ YAPAMAYACAK

Son geliştirme ile bu özelliği kullanırken SMS beklemek zorunda kalmayacaksınız. İki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğine tıkladığınızda önünüze kimlik doğrulama uygulaması adı altında bir madde çıkacak. Bunu seçtiğinizde ise telefonunuzda bu kodu sağlayabilecek bir uygulamanın olup olmadığı kontrol edilecek. Eğer yoksa indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza girmek için gereken doğrulama kodu bu uygulama üzerinden sağlanacak.

Uygulamanın amacı herhangi bir şekilde SIM kartınız başka birinin eline geçerse hesaplarınızın kötüye kullanılmasını önlemek. Yani uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren SIM kartınızın başkasının elinde olması da hesabınıza girmek için yeterli olmayacak.