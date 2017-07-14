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KTÜ'lü öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesili (KTÜ) 7 öğrenci kilometrede 1 kuruş yakan çevre dostu hibrit araç geliştirdi. Öğrenciler 'Yavuz' ismini verdikleri araçlarıyla 2018'de Londra'da düzenlenecek yarışmada dünya şampiyonluğu hedefliyor

KTÜ'lü öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesili (KTÜ) 7 öğrenci kilometrede 1 kuruş yakan çevre dostu hibrit araç geliştirdi. Öğrenciler 'Yavuz' ismini verdikleri araçlarıyla 2018'de Londra'da düzenlenecek yarışmada dünya şampiyonluğu hedefliyor

14 Temmuz 2017 Cuma 16:33
KTÜ'lü öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi
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KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören 7 öğrenci 3 yıl önce bir araya gelerek K-TECH TEAM isimli takımı kurdu. Öğrenciler daha önce geliştirdikleri araçla daha önce Türkiye üçüncülüğü kazanarak Londra'da Türkiye'yi temsil etti. Dünya 8'incisi olan öğrenciler bu yıl da tekrar 4 tekerlekli bir araç yaptı. Kilometrede 1 kuruş yakan çevre dostu hibrit araç geliştiren öğrenciler araca 'Yavuz' ismini verdi. Öğrenciler geliştirdikleri araçla 2018'de Londra'da düzenlenecek yarışmada dünya şampiyonluğunu hedefliyorK-TECH TEAM takım kaptanı Hicabi Bal, "Günlük araçlardan farklı olarak aracımızda hiçbir fosil yakıt kullanılmıyor, tamamen hidrojen ve batarya üzerine hibrit şekilde tasarlanmış bir araç. Normal araçların hızı ile hemen hemen aynı hızlara çıkabiliyor, maksimum hızı 160 -170 kilometre civarinda yaklaşık olarak bir tüp hidrojenle 600- 700 kilometre civarında yol yapılabilir. Kilometre de  yakıt tutarı yaklaşık olarak 1 kuruşa denk geliyor Öncelikle en büyük problem bizim gibi çalışmaya çalışmak isteyen bir çok öğrenci var ama çok fazla destek verilmiyor. Bu işler AR-GE aşamasında olduğu için çok fazla maliyetli oluyor. Fakat destek kısmında baya sıkıntı oluyor. Sağolsun bu yıl bizi Trabzon Valiliği destekledi. Aracımızın hafif olabilmesi için karbon fiberden ve yüksek alaşımlı aliminyumlardan yapılması gerekiyordu bunlarda oldukça maliyetli malzemeler fakat elimizden geldikçe uğraştık aracımızı ortaya çıkardık" dedi.Aracın kaporta aksamını yapan Sivaslı Mehmet Usta ise,"Aracı ilk önce çizdik ve mastar oluşturduk. Mastarı farklı malzemelerle besledik. Farklı malzeme olarak macun ve polyester kullandık. 5 aylık sürecin ardından araç ortaya çıktı" diye konuştu.

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KTÜKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİHibritAraç1 KuruşYavuz
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