Kızlara Facebook'tan arkadaşlık isteği gönderdi ve...

Nacka Bölge Mahkemesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Simon Sanu adlı zanlıya, sosyal medyada, yaşları 13 ile 18 arasında değişen 57 genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 70 bin avro para cezası ve 5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi. Sanu'nun sosyal medya üzerinden genç kızlara arkadaşlık gönderdiği, uygunsuz mesaj attığı ve mesajlarına cevap vermeyenleri tehdit ettiği belirtildi. Sanu'nun ayrıca bir kişinin kimliğini çalarak kullandığı bildirildi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 09:10