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Kış saati uygulaması 2019’da uygulanacak mı? Saatler geri alınacak mı?

Saatler ne zaman ayarlanacak, kış saati uygulaması başlayacak mı? Bu soru birçok kişi tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti.

TEKNOLOJİ 23.09.2019, 11:09
Kış saati uygulaması 2019’da uygulanacak mı? Saatler geri alınacak mı?
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YAKLAŞIK üç yıl önce kaldırılan saatleri geri-ileri alma işlemi geri dönecek mi? Saatlerin geri alınacağı tarih merak konusu ancak sabit saat uygulamasının değişme kararıyla ilgili bir gelişme bulunmuyor. Aksi bir açıklama olmadığı sürece yaz saati uygulaması devam edecek.

TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

#Kış saati #Saat #2019’
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