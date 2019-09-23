Kış saati uygulaması 2019’da uygulanacak mı? Saatler geri alınacak mı?

YAKLAŞIK üç yıl önce kaldırılan saatleri geri-ileri alma işlemi geri dönecek mi? Saatlerin geri alınacağı tarih merak konusu ancak sabit saat uygulamasının değişme kararıyla ilgili bir gelişme bulunmuyor. Aksi bir açıklama olmadığı sürece yaz saati uygulaması devam edecek.

TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.