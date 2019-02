Kendi videolarınızı çekerek para kazanabilirsiniz

GÜNÜMÜZDE YouTuber olarak anılan kişilerin kavuştuğu şan, şöhret dışında çok büyük paralar kazandığını hepimiz biliyoruz. Belki bir YouTube fenomeni olamayabilirsiniz ama kendi videolarınız çekip internete yükleyerek para kazanabilirsiniz. Bu hafta video hazırlık, çekim, yükleme ve para kazanma konusunda ipuçlarını paylaşıyorum.

Daha önce bu sayfada e-ticaretten ve fenomen olarak internet kullanarak para kazanmanın yollarını anlatmıştım. YouTube’dan para kazanma konusunda yardım isteyen pek çok e-posta ve sosyal medya mesajı aldım. Video başlıbaşına bir konu ve hazırlık aşamasından çekim, montaj ve yayına kadar pek çok detay içeriyor. Ayrıca gelir elde etme yöntemlerine de değinmek şart. Bu haftaki Teknoloji Postası’nda kendi videolarını hazırlamak ve yayımlayarak para kazanmak için dikkat etmeniz gereken önemli noktaları açıklıyorum.



ÖZGÜN FORMAT VE SUNUŞ

Youtube fenomenlerinin her birinin kendine has tarzlarının, sunum şekillerinin ve içerik formatlarının olduğunu görüyorsunuzdur. Siz de milyonlarca içerik üreticiden ayrılacak, fark yaratacak bir format geliştirmelisiniz. İyi olduğunuz alanlar üzerinden yola çıkmalısınız ve en başta eğlenceli ve çarpıcı videolar üretmek için yola çıkmalısınız.



BAŞARILI ÖRNEKLERİ İNCELEYİN

Türkçe ve diğer dillerde yayın yaparak başarı elde etmiş olan kanalları ve Youtuber ’ları incelemek için en az bir haftanızı ayırın. Formatlarını, kullandıkları teknikleri, anlatım şekillerini, çekim ve montaj taktiklerini inceleyerek notlar alın. onlardan kopya çekmeniz gerekmiyor; size ilham verecektir.



MEKAN VE DEKOR SEÇİMİ

Formatınıza uygun biçimde ofis veya evinizde bir çekim ortamı kurabilirsiniz. arka plan düz bir perde veya duvar olabilir. doğal dekor önünde çekim yapmak alan derinliği yaratarak ışık konusunda da sizi rahat ettirir. Işıklandırmada arkanızda gölge bırakmamaya dikkat edin. İçeriğinize uygun biçimde masa başında veya koltukta çekim yapabilirsiniz. Çekimlerinizi dışarıda yapacaksanız ışık kullanmanız gerekmeyecek. Bir süredir gimble adlı verilen profesyonel selfi çubuklarını kullanmak çok yaygın. Bu cihazlar kamerayı sabitleyerek, hareket halindeyken tek başınıza kaliteli çekimler yapmanıza imkan sağlıyor. Kadrajda sizin dışınızda görünecek her şeye dikkat etmelisiniz. dikkat dağıtmayan ama göze hoş görünen dekorlar seçin.



YOUTUBE İÇİN 10 KISA İPUCU

1 - Kanalınıza özel, iyi tasarımlı bir kapak görseli hazırlayın.



2 - Videolarınızda izleyiciyi kanala abone olmaya davet edin.



3 - Youtube ’un ücretsiz müzik ve ses efekt arşivinden faydalanın.



4 - Youtube kanalınız için youtube.com/kanaladi şeklinde özel adres alın.



5 - e-posta imzanıza ve sosyal medya profillerinize kanal adresini yazın.



6 - Videolarınıza başlık, açıklama metni ve etiketleri eksiksiz yazın.



7 - Kanalınızdaki diğer videolarınıza ‘kartlar’la yönlendirme yapın.



8 - Kanalınızın tanıtımı için kısa bir açılış fragmanı hazırlayın.



9 - Kanalınız için özel bir logo tasarlayıp tüm videolarda uygulayın.



10 - Analytics bölümünden videolarınızın izlenme istatistiklerini inceleyin.



KURGU YAPMAYI MUTLAKA ÖĞRENİN

Ham çekim görüntülerini ilgi çekici videolara dönüştürmek için kurgu tekniklerini öğrenmeniz, bu iş için gerekli yazılımları kullanmanız gerekecek. Windows ve Mac işletim sistemlerinde kullanılan Movie Maker ve iMovie gibi standart yazılımlarla basit kurgu işlerini yapabilirsiniz. daha profesyonel videolar yapmak istiyorsanız Premiere,after effects ve Finalcut gibi yazılımlara göz atmalısınız. Öğrenmesi daha meşakkatli fakat imkanları çok zengindir. Sizin için uçan kaçan montajlar yerine hızlı ve pratik olması gerekiyorsa standart yazılımlar işinizi kolayca görecektir.



SÜREKLİLİK VE İZLEYİCİ İLETİŞİMİ

İnternette herhangi bir şeyin başarılı olması, sürekliliğine bağlı.videolarınız için sabit periyotlar belirleyin. haftada en az bir videoyu kanalınızda yayına almaya özen gösterin. hatta mümkünse yayın günleriniz de sabit olsun. Böylelikle hem youtube sizin disiplinli bir içerik üretici olduğunuza karar verip videolarınızı öne çıkaracak, hem de izleyiciler için alışkanlık oluşacaktır. ayrıca videolarınızda izleyicileri de konuya dahil etmeye çalışın. yorumlar alın, sorular cevaplayın, izleyicilerinizi önemsediğinizi belli edin.



VİDEO KAPAK GÖRSELİNİ SİZ HAZIRLAYIN

Youtube’da veya paylaşılan diğer sitelerde videoların sabit bir görüntüsü vardır hani. Bu görüntüye video kapak görseli deniyor. Kanalınızdaki videolar, benzer içerikte farklı yüzlerce video ile yarışacak.arama sonuçlarında fark edilmek için dikkat çekici kapak görselleri hazırlayın. Belli bir tasarım çizgisi belirleyip o tarzda video kapak görselleri üretebilirsiniz. Renkli, dikkat çekici kapak görselleri izlenme sayınızı etkiler.



NASIL PARA KAZANACAKSINIZ?

Belli bir izleyici ve abone sayısına eriştikten sonra bu işten para kazanmak sizin için daha önemli hale gelecek. İçeriğinize uygun markalarla işbirlikleri yapmak en iyi gelir kaynağıdır. Örneğin moda konusunda bir kanal yayını yapıyorsanız ve her videonuz yüz binlerce izlenmeye ulaştıysa, giyim markaları zaten size ulaşmaya başlamıştır. Yüksek sayıda video izlenmeleri sayesinde Youtube’un gelir paylaşım modeli üzerinden de para kazanırsınız. Videolarınızda gelir elde etmeyle ilgili ayarı yapmayı unutmayın!