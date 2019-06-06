Kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti!

Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek

Kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti!
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ALINAN bilgiye göre, firmanın  özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu  İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı.  
 Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını  karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı  da sağlayan firma konumuna yükseldi. 
Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz  platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki  hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi. 
Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu  iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı  sağlayacak değişiklikler yapılacak. 
 Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve  uygulamalar da yer alıyor. Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği  bu yılın başında üretilirken, sürümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 
Bu sürüm, ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacak. Daha sonra  otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümler de piyasaya sürülecek. 
 Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu  operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak. 
Anten, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda,  Ka-Bantta (Yahsat ve Eutelsat uydu operatörlerince sağlanan ve temelinde internet  hizmeti yatan bir uydu sistemi) çalışıyor. 
 Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde ekonomik ve kesintisiz  iletişime olanak tanıyan anten, denizin yanı sıra karada da uydudan internet  bağlantısı sağlıyor. 
Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps yükleme/25 mbps indirme  hızında internet bağlantısına imkan veren sistem, fiziki karasal sınırlar içinde  ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor. 
Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant  üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti  verilmesi hedefleniyor.
 

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