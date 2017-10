Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak

RUS bilgi teknolojileri şirketi 1C ve Belarus merkezli oyun firması Wargaming tarafından geliştirilen ‘Caliber’ isimli oyunda AK-47 silahı Kalaşnikof şirketinin onayı ile kullanılacak. Daha önce Counter-Strike, GTA ve Call of Duty gibi oyunlarda karşımıza çıkan silah lisanssız olarak kullanılmıştı. Rus silah üreticisi Kalaşnikof şirketinin yeni aldığı lisans ile oyun geliştiriciler AK-47 ve AK-74 gibi silahları kullanmak için şirkete telif hakkı ödemek zorunda olacak.

Rus ve Belaruslu geliştiriceler tarafından ‘Caliber’ oyununda daha gerçekçi bir AK-47 görünümü oluşturmak için kalaşnikof ile çalışıldı.



Caliber oyununda Rusya, ABD, Almanya, Polonya ve Beyaz Rusya’nın özel kuvvetlerinin ekipmanlarını kullanan 4 farklı takım birbirleriyle çatışacak. Çevrimiçi oynanabilen oyun Counter-Strike’a benziyor diyebiliriz. Kalaşnikof markası altında üretilen tüm silahlar ise oyunda lisanslı olarak yer alacak.



Wargaming şirketi World of Tanks, World of Warships ve World of Warplanes oyunlarıyla tanınıyor. AK-47 silahının en bilinen görünümü Counter-Strike’ta bulunuyor. 1C ve Wargaming’in ortak geliştirdiği Caliber oyununda nasıl bir AK-47 tasarladığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.