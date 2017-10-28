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Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak

Bilgisayar oyunlarını seven ortalama bir oyuncu AK 47 silahını kesinlikle bilir. Özellikle savaş oyunlarının neredeyse tamamında yer alan Kalaşnikof silahı ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak

Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak

Bilgisayar oyunlarını seven ortalama bir oyuncu AK 47 silahını kesinlikle bilir. Özellikle savaş oyunlarının neredeyse tamamında yer alan Kalaşnikof silahı ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:38
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak
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RUS bilgi teknolojileri şirketi 1C ve Belarus merkezli oyun firması Wargaming tarafından geliştirilen ‘Caliber’ isimli oyunda AK-47 silahı Kalaşnikof şirketinin onayı ile kullanılacak. Daha önce Counter-Strike, GTA ve Call of Duty gibi oyunlarda karşımıza çıkan silah lisanssız olarak kullanılmıştı. Rus silah üreticisi Kalaşnikof şirketinin yeni aldığı lisans ile oyun geliştiriciler AK-47 ve AK-74 gibi silahları kullanmak için şirkete telif hakkı ödemek zorunda olacak.
Rus ve Belaruslu geliştiriceler tarafından ‘Caliber’ oyununda daha gerçekçi bir AK-47 görünümü oluşturmak için kalaşnikof ile çalışıldı.
 
Caliber oyununda Rusya, ABD, Almanya, Polonya ve Beyaz Rusya’nın özel kuvvetlerinin ekipmanlarını kullanan 4 farklı takım birbirleriyle çatışacak. Çevrimiçi oynanabilen oyun Counter-Strike’a benziyor diyebiliriz. Kalaşnikof markası altında üretilen tüm silahlar ise oyunda lisanslı olarak yer alacak.
 
Wargaming şirketi World of Tanks, World of Warships ve World of Warplanes oyunlarıyla tanınıyor. AK-47 silahının en bilinen görünümü Counter-Strike’ta bulunuyor. 1C ve Wargaming’in ortak geliştirdiği Caliber oyununda nasıl bir AK-47 tasarladığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 

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Anahtar Kelimeler:
Bilgisayar OyunlarıKalaşnikof
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