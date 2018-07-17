Jüpiter'in yeni uyduları keşfedildi

Gökbilimciler, Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu buldu
TEKNOLOJİ
17 Temmuz 2018 Salı 19:34
"SPACE.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Carnegie Bilim Enstitüsünde gökbilimciler Güneş Sistemi'nin 9. gezegenini bulmak için yaptıkları araştırmada Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu tespit etti.
Araştırma için Şili, Hawaii ve Arizona'daki uzay teleskoplarını kullanan bilim adamları, daha önce varlığı bilinmeyen bir grup uydunun varlığını keşfetti.
Uydulardan 9'unun gezegenin dönüş istikametine ters, 3'ünün ise dönüş istikametinde yol aldığı belirtildi.