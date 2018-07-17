Jüpiter'in yeni uyduları keşfedildi

Gökbilimciler, Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu buldu

Jüpiter'in yeni uyduları keşfedildi
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"SPACE.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Carnegie  Bilim Enstitüsünde gökbilimciler Güneş Sistemi'nin 9. gezegenini bulmak için  yaptıkları araştırmada Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu tespit etti.

Araştırma için Şili, Hawaii ve Arizona'daki uzay teleskoplarını  kullanan bilim adamları, daha önce varlığı bilinmeyen bir grup uydunun varlığını  keşfetti.

Uydulardan 9'unun gezegenin dönüş istikametine ters, 3'ünün ise dönüş  istikametinde yol aldığı belirtildi.

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