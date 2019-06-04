iTunes adım adım yolun sonuna geliyor

WWDC 2019 bugün resmen başlıyor. Dünyanın en büyük yazılım geliştirici etkinliği olan WWDC'de bu yıl Apple'ın pek çok sürprizini ortaya çıkarması bekleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre bu sürprizlerden biri de iTunes'a veda duyurusu olacak.

iTunes, gelen yeni güncellemelerle birlikte her an kullanıcılarına veda edebilir. Son zamanlarda kullanıcılardan iTunes üzerine gelen şikayetleri dinleyen Apple'a en çok şikayet edilen noktaların başında iTunes'un sistemlerde fazlaca yer kaplaması ve uygulama kullanımında pek çok teknik sıkıntı yaşanması. Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre iTunes üzerine Apple'ın önemli kararları bulunuyor.



İddiaya göre Apple yeni macOS güncellemesinde TV uygulamasına eklenecek Müzik, Podcast’ler ve Kitaplar uygulamaları üzerinde çalışıyor. Yeni yazılımlar, mevcut uygulamanın yerini alacak olabilir. Böylece iTunes uygulamasına gerek kalmayacak.



Diğer yandan Apple TV Plus'ın yayın hayatına başlaması da iTunes'un sonunun geldiğinin habercisi olabilir. Peki iPhone'ları bilgisayara bağladığımızda ne yapacağız? Arada köprü vazifesi gören iTunes'un yerini başka bir uygulama mı alacak?