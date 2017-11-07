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İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu
İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu
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İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu

Bilim insanları, beynin ‘hafıza’ bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti

İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu

Bilim insanları, beynin ‘hafıza’ bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti

07 Kasım 2017 Salı 09:08
İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu
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SONUÇLARI Nature Communications’ dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi. Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı. Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim adamları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti. Cambridge Üniversitesinde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi. Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta ‘hiperaktivetinin’ gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıNature CommunicationsHafıza
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