İşte YouTube'un yeni özelliği!

YOUTUBE, ön izleme özelliğini internet sitesi üzerinden sonunda kullanıma sundu. Kullanıcılar artık web sitesinde herhangi bir videonun küçük resmi üzerine geldiklerinde video içeriğinin 3 saniyelik ön izlemesini (GIF yani hareketli resim şeklinde) görebilecek. Özellik, Google chrome ve Opera gibi tarayıcılarda çalışıyor. Mobil cihazlarda ise özellik henüz mevcut değil.
Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Youtube'ta sıkça gördüğümüz video ile alakasız yanıltıcı küçük resimler artık işe yaramıyor. Artık videoları rastgele noktalardan kare çeken bu ön izleme özelliğiyle kullanıcılar, bunu yapamayacak.
Öte yandan şu anda içerik sağlayıcıları (kanal sahipleri) hazırladıkları videolar için önizleme karelerini seçemiyor.
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