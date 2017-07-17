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İşte Whatsapp'ın yeni özellikleri!

Whatsapp yeni güncellemesiyle kullanıcıların karşısından. Şimdilik beta sürümünde kullanılan özellik yakında tüm Whatsapp kullanıcılarının hizmetine sunulacak

İşte Whatsapp'ın yeni özellikleri!

Whatsapp yeni güncellemesiyle kullanıcıların karşısından. Şimdilik beta sürümünde kullanılan özellik yakında tüm Whatsapp kullanıcılarının hizmetine sunulacak

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:17
İşte Whatsapp'ın yeni özellikleri!
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DÜNYANIN  en çok kollanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kendini yenilemeye devam ediyor. Uygulamanın son beta sürümüyle birlikte dosya paylaşımı, arama ekranı ve toplu mesaj gönderme özelliklerinde değişiklikler yapıldı. Önceleri .pdf, .docx, .xlsx uzantılı dosyaların paylaşılmasına olanak sağlayan WhatsApp şuan beta kullanıcılarına her türden dosyayı paylaşma özelliğini getirdi.Bundan böyle Müzik, fotoğraf, video, APK gibi WhatsApp'tan gönderilen dökümanı telefonunuzun "indirilenler" klasöründe rahatlıkla görebileceksiniz. Ayrıca, Android kullanıcıları için dosya gönderme sınırı 100 MB olarak belirlenirken iOS kullanıcıları için sınır 120 MB olarak belirlendi.Diğer bir değişiklik ise sistemsel bir değişiklik değil. Daha çok görünüş ile alakalı. Bu değişiklik WhatsApp'ın medya paylaşımı için kullanışlılığını önemli ölçüde değiştiriyor. Sohbet esnasında birden fazla resim gönderdiğinde veya aldığında,resimleri tek tek göstermek yerine resimler sohbet içinde gruplandırılıyor. Yani yalnızca bir kaç tanesi görünüyor ve son resimde kaç tane daha resim alındığını gösteren bir rakam yer alıyor.

Bir diğer yenilik de arama ekranına geldi. WhatsApp'ın önceki sürümlerinde gelen çağrıyı yanıtlamak için sağa doğru kaydırmak gerekiyordu. Güncellenen sürümde ise arama ekranını basitçe yukarı doğru kaydırarak gelen çağrıları açabilirsiniz. Bu özellikler şu an için sadece beta sürümde kullanılabiliyor. Fakat, birkaç gün içinde bütün WhatsApp kullanıcılarına bu özellikler gelecek. 

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Son Güncelleme: 17.07.2017 09:27
Anahtar Kelimeler:
AndroidWhatsappYeni özellikler
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