İşte WhatsApp'da silinen bir mesajı okumanın yöntemi!

WhatsApp'ta "Acaba ne yazdı da sildi?" diye sizi yiyip bitiren sorulara son verecek yöntem bulundu. İşte ' WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? ' sorusunun cevabı...

İşte WhatsApp'da silinen bir mesajı okumanın yöntemi!
banner404
1
Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?
2
Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.
3
Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.
4
Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.
5
Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.
6
Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.
7
Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.
8
WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bahçeli, "MHP'lilere gülüyorum"...
Bahçeli, "MHP'lilere gülüyorum"...
  1. GÜNDEM

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472