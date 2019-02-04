İşte WhatsApp'da silinen bir mesajı okumanın yöntemi!

1
Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?
2
Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.
3
Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.
4
Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.
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Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.
6
Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.
7
Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.
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WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.