İşte Samsung'un yeni işlemcisi

SAMSUNG'A dair sızdırdığı bilgilerle ün salan Ice_Universe, Güney Koreli şirketin Exynos 9710 işlemci üzerinde çalıştığını iddia etti. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Exynos 9610'un bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkan model 8 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor.

Beraberinde 2.1 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A76 çekirdeğine sahip olan işlemci, 1.7 GHz hızında dört adet Cortex A55 çekirdekle geliyor. 650 MHz hızda çalışan Mali-G76 MP8 cihaza grafik ve görüntü desteği sunuyor. Bir önceki modele nazaran daha fazla performansa ve daha az güç tüketimine sahip olması beklenen Exynos 9710 işlemcinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Samsung tarafından konu hakkında açıklama yapılmadığını da belirtelim.