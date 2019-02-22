İşte Nokia'nın 5 kameralı telefonu

HER ne kadar şirket henüz adını dahi anmamış olsa da, 24 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurusu yapılacak. Şimdiden görüntüleri internete sızan telefon, 5 kamerası dışında bakın hangi özelliklerle geliyor?

Mobil Dünya Kongresi, 24 Şubat tarihinde Barcelona'da başlıyor. Pek çok markanın yeni ürünlerini sergileyeceği bu dev teknoloji fuarında konuşulacak isimlerden biri de Nokia olacak. Uzun zamandır internette dolaşan 5 kameralı Nokia 9 Pureview, şirketin bugüne dek ürettiği en iyi donanımlı telefonu olacak. Cihazın en çok dikkat çeken yanı ise arka yüzünde yer alan 5 kamerası elbette.



5.5 inç'lik QHD+ ekranla gelmesi beklenen telefon, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alacak. 5G teknolojisini de desteklemesi beklenen Nokia 9 Pureview, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek.

