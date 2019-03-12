İşte iPhone'larda saklı kalan müthiş özellik

ÖNCE arama butonuna basın daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazın. Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunun. Daha sonra karşımıza gelen ekrandan LTE kısmını seçin. Karşınıza gelen ekranlara şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun. Çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsünde rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin. Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi! Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş!

Önce Ayarlar altından Genel'e girin. Daha sonra Klavye'yi seçin. Ardından da Klavyeler bölümüne girin. Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun. Japonca'yı seçin. Daha sonra da Kana'yı... Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun. Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın. Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade!