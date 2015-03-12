İşte iPhone 7'nin yeni dizaynı ve özellikleri

12 Mart 2015 Perşembe 12:22
APPLE, İPhone 7 için hazırladığı, Samsung'un yeni modellerinde yer alan kıvrımlı ekranları akla getiren patenti kullanacak.
AKLA SAMSUN MODELLERİNİ GETİRİYOR
"Mini esnek kenarlı ekran"ın tanımını yapan yeni Apple patenti, akla doğal olarak Samsung'un Galaxy S6 Edge ve Galaxy Note Edge'in gelmesine neden oluyor. Patently Apple'ın ortaya çıkardığı patentte ekranın kavisli olabileceğinden veya telefonun yan tarafına yerleştirilebileceğinden bahsediliyor.
İÇERİĞİNDE BİRKAÇ FARKLI TASARIM VAR
Patent, birkaç farklı tasarımdan da bahsediyor. Bunlar arasında esnek ekranın telefonun kenarına uzatılması ve bu ek ekranın ses düğmesinin yerini alması var. Ekrandaki düğmeler, kullanılan uygulamaya göre değişiyor - örneğin kamerayı kullanırken deklanşör düğmesi gösteriliyor.
OYUN KONTROLLERİ DE DEĞİŞECEK
Apple, patentte yan taraftaki ve arkadaki ekranın oyunları kontrol etmekte nasıl kullanılacağını bile gösteriyor. Firmanın hayalleri heyecan verici, ancak bunlar bir sonraki iPhone'un kıvrımlı olacağı veya patentin gelecekte gerçeğe dönüşeceği anlamını taşımıyor. Zaten iPhone 6S için böyle bir yenilik beklemiyor. Ama iPhone 7'de bu teknolojinin kullanılması muhtemel gözüküyor.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 11:24