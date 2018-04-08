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İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip. İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip. İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

08 Nisan 2018 Pazar 16:39
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
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2000'li yıllarda hayatımıza giren cep telefonları artık her bütçeye uygun bir şekilde hemen her bireyin sahip olduğu bir araç haline geldi. Hayatımızın vazgeçilmezi olan ve neredeyse elimize almadan duramadığımız telefonlarımız aslında bizler için oldukça tehlikeli bir alet. SAR değeri adı verilen telefonun yaydığı radyasyon miktarı, insanı kansere kadar götürebilen bir etkiye sahip. Bu yazımızda en az ve en fazla SAR değerine sahip olan telefonları yazıyoruz.

LİSTENİN EN BAŞINDA ONEPLUS 5T YER ALIYOR

 Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Listemizin en üstünde OnePlus 5T yer alıyor. En çok SAR değerine sahip olan bu telefon 1,68 W radyasyon yayıyor, ki bu değer normalin 2 buçuk katı kadar.

iPHONE DA LİSTEDE

Listenin büyük bir çoğunluğu Andorid işletim sistemleri ile telefonlardan oluşuyor, ancak her alanda -ki özellikle güvenlik alanında kendini gösteren iPhone, bu listede de kendine yer edindi.

Üzülerek belirtiyoruz ki iPhone 7, 7 Plus ve 8'in yer aldığı listede telefonların SAR değeri 1,38 W, 1,24 W ve 1,32 W olarak açıklandı. Yani bu rakamlar Android rakiplerinin gerisinde olsa da standart olarak belirlenen 0,60 W'nin iki katından fazla.

EN AZ RADYASYON YAYANLAR

Telefonların en az radyasyon yayanları listesinde Android cihazlar yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında Samsung Galaxy A5 0,29 W değerle bulunurken, ikinci sırada ise 0,28 W ile LG Q6 bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise ZTE Blade A910 0,27 W ile bulunuluyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonlarıRadyasyonAlmanya
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