İşte, dünyanın en güvenli telefonu

O dünyanın en güvenli telefonu Blackphone, telefon aramalarında, e-postalarda ve internette dolaşırken şifrelemeye olanak tanıyan bir cihaz. Bunu da, Android tabanlı işletim sistemi PrivatOS’le birlikte gelen özel araçlarla gerçekleştiriyor. Cihaz, internete de VPN üzerinden bağlanıyor. Üstteki bağlantıya tıklayarak hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz ilk Blackphone’a iki yeni kardeş geliyor. Bu cihazlardan ilki, Blackphone 2. Blackphone 2, ilk Blackphone’a göre daha gelişmiş bir işlemciye, daha geniş bir ekrana sahip ve biraz daha yüksek profilli. Blackphone+ ise bir tablet ve Güz aylarında piyasada olacak. Her iki cihaz da, PrivatOS’in güncellenmiş versiyonunu (1.1) kullanıyor. Blackphone 2, CorningGorillaGlass 3 tarafından korunan 5.5¨ fullHD ekrana, 64bit 8 çekirdekli Qualcomm SoC‘a ve 3GB belleğe ve 3.060mAh pile sahip. Artırılabilir hafıza ve LTE de, telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Telefonun fiyatıysa 640$. Blackphone+ da 8¨lik bir ekrana sahip. Henüz prototip aşamasında olan ürün hakkında, ekran formatı dâhil karar verilmemiş pek çok şey olduğu belirtiliyor. Ancak MWC’de, çalışan bir versiyonunun bulunduğunu belirtmekte fayda var. Blackphone’un geliştiricileri, yapılan açıklamalara göre ürün bilinirliğini biraz da iş camiasına kaydırmanın peşinde. Bunun için DarkMail isminde şifrelenmiş bir e-posta protokolü üzerinde çalışan firma, Blackphone’lara da yeni bir şifreli konferans görüşme yazılımı eklemiş. PrivatOS’i güvenli kılan bir diğer şey de, şu haberde bahsedilen ve insanların korku yaşamasına neden olan duruma karşı büyük oranda koruma sağlaması. CTO JonCallas, bu tür cihazların artık uygulama üzerinden çalıştığını belirtmiş ve eklemiş: “İş dünyasının gelecek 5 yıl içerisinde nelere ihtiyaç duyabileceğini belirlememiz gerekiyor; geçtiğimiz 5 yıl değil. BlackBerry’nin bu konuda en büyük oyuncu olduğu zamanlara göre mobil dünya çok değişti; ki onların şu anda bocalıyor olmasının en büyük sebebi de bu.”



