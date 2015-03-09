İşte dünyanın en güvenli akıllı telefonu

BLACKPHONE, telefon aramalarında, e-postalarda ve internette dolaşırken şifrelemeye olanak tanıyan bir cihaz. Bunu da, Android tabanlı işletim sistemi PrivatOS’le birlikte gelen özel araçlarla gerçekleştiriyor. Cihaz, internete de VPN üzerinden bağlanıyor. Blackphone’a iki yeni model geliyor.

Bu cihazlardan ilki, Blackphone 2. Blackphone 2, ilk Blackphone’a göre daha gelişmiş bir işlemciye, daha geniş bir ekrana sahip ve biraz daha yüksek profilli. Blackphone+ ise bir tablet ve Güz aylarında piyasada olacak. Her iki cihaz da, PrivatOS’in güncellenmiş versiyonunu (1.1) kullanıyor. Blackphone 2, Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunan 5.5 full HD ekrana, 64bit 8 çekirdekli Qualcomm SoC‘a ve 3GB belleğe ve 3.060mAh pile sahip. Artırılabilir hafıza ve LTE de, telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Telefonun fiyatıysa 640 dolar. Blackphone+ da 8?lik bir ekrana sahip. Henüz prototip aşamasında olan ürün hakkında, ekran formatı dâhil karar verilmemiş pek çok şey olduğu belirtiliyor. Ancak MWC’de, çalışan bir versiyonunun bulunduğunu belirtmekte fayda var.

KAYNAK: Teknoloji haber

