İşte dünyanın en dayanıklı akıllı telefonu

CATERPİLLAR firması dünya çapında iş makinalarıyla ve oldukça sağlam botlarıyla ünlü bir marka. Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektörüne giren firmanın yeni modeli Cat S41 özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cat S41 aşırı sıcak ya da soğuk havalarda hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceğiniz ve IP68 sertifikası bulunan bir akıllı telefon. MIL-SPEC 810G askeri sertifikası bile bulunan telefon en zorlu şartlarda bile zarar görmeden çalışabiliyor.



Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak, 5 inçlik fullHD ekran, 2.3 GHz MediaTek yonga seti ve 3 GB RAM’i bulunuyor. Ön kamerası 8MP, arka kamerası 13 MP olan telefon 32GB arttırılabilir hafızası var. Her iki kamerası da su altında çekim yapabiliyor.



Telefonun en önemli özelliklerinden birisi 5.000 mAh batarya ile 38 saate kadar 3G konuşma ve 44 gün bekleme süresi vadetmesi. Ayrıca telefonun güç paylaşma özelliği sayesinde diğer elektrikli cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.



Ultra dayanıklı akıllı telefon Cat S41, 16 Kasım’da satışa sunulacak ve fiyatı 449 dolar civarında olacak.

