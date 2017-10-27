Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107875
ALTIN
155.023
DOLAR
3.7945
STERLİN
4.9831
EURO
4.3947
İşte dünyanın en dayanıklı akıllı telefonu
İşte dünyanın en dayanıklı akıllı...
WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!
WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!
Instagram'dan yeni özellik: Superzoom
Instagram'dan yeni özellik: Superzoom
banner468

İşte dünyanın en dayanıklı akıllı telefonu

Akıllı telefonların en büyük sorunları dayanıklılık ve şarj süreleri olarak ifade edilebilir. İş makineleri üreticisi olan Caterpillar firmasının ürettiği ultra dayanıklı akıllı telefon Cat S41 bu sorunları tamamen çözeceğe benziyor

İşte dünyanın en dayanıklı akıllı telefonu

Akıllı telefonların en büyük sorunları dayanıklılık ve şarj süreleri olarak ifade edilebilir. İş makineleri üreticisi olan Caterpillar firmasının ürettiği ultra dayanıklı akıllı telefon Cat S41 bu sorunları tamamen çözeceğe benziyor

27 Ekim 2017 Cuma 18:19
İşte dünyanın en dayanıklı akıllı telefonu
banner404

CATERPİLLAR firması dünya çapında iş makinalarıyla ve oldukça sağlam botlarıyla ünlü bir marka. Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektörüne giren firmanın yeni modeli Cat S41 özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Cat S41 aşırı sıcak ya da soğuk havalarda hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceğiniz ve IP68 sertifikası bulunan bir akıllı telefon. MIL-SPEC 810G askeri sertifikası bile bulunan telefon en zorlu şartlarda bile zarar görmeden çalışabiliyor.
 
Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak, 5 inçlik fullHD ekran, 2.3 GHz MediaTek yonga seti ve 3 GB RAM’i bulunuyor. Ön kamerası 8MP, arka kamerası 13 MP olan telefon 32GB arttırılabilir hafızası var. Her iki kamerası da su altında çekim yapabiliyor.
 
Telefonun en önemli özelliklerinden birisi 5.000 mAh batarya ile 38 saate kadar 3G konuşma ve 44 gün bekleme süresi vadetmesi. Ayrıca telefonun güç paylaşma özelliği sayesinde diğer elektrikli cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
 
Ultra dayanıklı akıllı telefon Cat S41, 16 Kasım’da satışa sunulacak ve fiyatı 449 dolar civarında olacak.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonCat S41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'dan yeni özellik: Superzoom
Instagram'dan yeni özellik: Superzoom
WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!
WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!
Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı
Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim