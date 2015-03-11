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İşte bu da Müslümanlara özel iPhone 6

Caviar firması, Arapça kaligrafiyle yazılmış "Kelime-i Şehadet" işlemeli telefonları piyasaya sürdü

İşte bu da Müslümanlara özel iPhone 6

Caviar firması, Arapça kaligrafiyle yazılmış "Kelime-i Şehadet" işlemeli telefonları piyasaya sürdü

11 Mart 2015 Çarşamba 18:59
İşte bu da Müslümanlara özel iPhone 6
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CAVİAR firması, Arapça kaligrafiyle yazılmış "Kelime-i Şehadet" işlemeli telefonları piyasaya sürdü. Rusya merkezli Caviar firması, Müslümanlara hitap eden iPhone 6'yı satışa çıkardı. Apple'ın gözde ürünleri iPhone 6'lar günden güne farklı tasarımlarla satışa sunuluyor. Daha önce birçok kez altın kaplama tasarımlarıyla satışa çıkarılan iPhone 6, bu kez Müslümanlara hitap eden özel tasarımıyla süslendi.

BEYAZ VE SARI ALTIN KAPLAMA

İslam motiflerinden esinlenerek tasarlanan telefonda beyaz ve sarı altın kaplama kullanıldı.

TELEFONA KELİME-İ ŞEHADET İŞLENDİ

İslam dininin temel simgelerini taşıyan cihazın alt kısmına üç boyutlu olarak Arapça kaligrafi halinde "Kelime-i Şehadet" işlendi.

Cihazın üst kısmına ise hilal ve yıldız içerisine "Mescid-i Nebevî" görüntüsü işlendi.

"KUTSİ ŞEYLERİ HATIRLATMAK HEDEFLENDİ"

Tüm insanların kültürel kökenlerini onurlandırarak bu cihazı ürettiğini belirten firma yetkilileri "Müşterilerimiz arasında her dinin mensupları var. Bu modelde de inanç sembollerini kullanarak müşterilerimizin bu telefon üzerinde en kutsi ve yüce inançlarının yansımasını görmelerini istedik. Ayrıca kullanıcılar için kutsi olan şeyleri her zaman onlara hatırlatmak hedeflendi." açıklamalarında bulundu.

SATIŞ FİYATLARI


Beyaz altın kaplamalı iPhone 6, 144 bin ruble yani 6 bin 26 lira'dan satılırken, sarı altın işlemeli model ise 157 bin rubleden, 6 bin 550 lira'dan satılıyor.

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Son Güncelleme: 11.03.2015 18:02
Anahtar Kelimeler:
KaligrafiCaviar FirmasıKelime-i ŞehadetıphoneMescid-i Nebevî
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