İşte bu da Müslümanlara özel iPhone 6

CAVİAR firması, Arapça kaligrafiyle yazılmış "Kelime-i Şehadet" işlemeli telefonları piyasaya sürdü. Rusya merkezli Caviar firması, Müslümanlara hitap eden iPhone 6'yı satışa çıkardı. Apple'ın gözde ürünleri iPhone 6'lar günden güne farklı tasarımlarla satışa sunuluyor. Daha önce birçok kez altın kaplama tasarımlarıyla satışa çıkarılan iPhone 6, bu kez Müslümanlara hitap eden özel tasarımıyla süslendi.



BEYAZ VE SARI ALTIN KAPLAMA





İslam motiflerinden esinlenerek tasarlanan telefonda beyaz ve sarı altın kaplama kullanıldı.





TELEFONA KELİME-İ ŞEHADET İŞLENDİ





İslam dininin temel simgelerini taşıyan cihazın alt kısmına üç boyutlu olarak Arapça kaligrafi halinde "Kelime-i Şehadet" işlendi.





Cihazın üst kısmına ise hilal ve yıldız içerisine "Mescid-i Nebevî" görüntüsü işlendi.





"KUTSİ ŞEYLERİ HATIRLATMAK HEDEFLENDİ"





Tüm insanların kültürel kökenlerini onurlandırarak bu cihazı ürettiğini belirten firma yetkilileri "Müşterilerimiz arasında her dinin mensupları var. Bu modelde de inanç sembollerini kullanarak müşterilerimizin bu telefon üzerinde en kutsi ve yüce inançlarının yansımasını görmelerini istedik. Ayrıca kullanıcılar için kutsi olan şeyleri her zaman onlara hatırlatmak hedeflendi." açıklamalarında bulundu.





SATIŞ FİYATLARI



