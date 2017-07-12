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Işınlanma teknolojisi gerçek mi oluyor! Bu bir ilk

Uzay Yolu filmlerinde sık sık izleyicinin sık sık karşısına çıkan 'ışınlanma' teknolojisi, yavaş ancak emin adımlarla gelişiyor.Son olarak Çinli bilim insanları, Dünya'nın yörüngesine bir fotonu ışınlamayı başardıklarını açıkladı.Yapılan duyuruda, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığı belirtildi

Işınlanma teknolojisi gerçek mi oluyor! Bu bir ilk

Uzay Yolu filmlerinde sık sık izleyicinin sık sık karşısına çıkan 'ışınlanma' teknolojisi, yavaş ancak emin adımlarla gelişiyor.Son olarak Çinli bilim insanları, Dünya'nın yörüngesine bir fotonu ışınlamayı başardıklarını açıkladı.Yapılan duyuruda, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığı belirtildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
Işınlanma teknolojisi gerçek mi oluyor! Bu bir ilk
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IŞIĞIN temel birimi olan partiküllere foton adı veriliyor.

Başarıyla sonuçlanan deney ile dünya ve uzay arasındaki ilk kuantum veri ağı da kurulmuş oldu.

Kuantum Işınlaması nasıl oluyor?

Kuantum ışınlaması maddenin enerjiye dönüştürülerek uzay-zamanda hareket ettirilmesi olarak tanımlanıyor.

Kuantum ışınlamasında foton çiftleri kullanılıyor. Foton çiftleri arasındaki mesafe ne olursa olsun, bir tanesinin gösterdiği tepki diğerini de etkiliyor.

Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği son ışınlama ise bugüne kadarki en uzun mesafeli kuantum ışınlaması olarak kayda geçmiş durumda.

Ne işe yarayacak?

Çin, başarıyla sonuçlanan deneyin 'kuantum interneti için ilk adım' olduğunu duyurdu.

Partiküllerin fiziksel temas olmaksızın veri aktarımı gerçekleştirebildiği kuantum internetinin, hayata geçtiğinde veri aktarım hızında da devrim niteliğinde bir gelişme olacağı ddüşünülüyor.

Kuantum ışınlamasının tıp alanında da kullanılabileceği teorisi üzerinde duruluyor.

Gelecekte, organları oluşturan partiküllerin ışınlama yoluyla kopyalanarak veri halinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu veri depolarındaki organ parçacıklarıyla tedavilerin yapılabileceği üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ışınlanmaKuantumçin
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