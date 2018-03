İş hayatını kolaylaştıran 7 uygulama

AKILLI telefon, tablet, dizüstü bilgisayar derken her geçen gün daha fazla mobil olduğumuz bir dünyaya gidiyoruz. Masa başında çalışmak için geçirdiğimiz zaman giderek azalıyor. Akıllı cihazlar artık neredeyse iş hayatının en yakın dostları olmuş durumda. Hatta asistanlık işlerinin bile büyük kısmını akıllı telefon veya tabletler halledebiliyor. Profesyonel hayatı kolaylaştırmak için birçok uygulama bulunuyor. Birkaç saniyede indirilebilecek uygulama bir günde bile dakikalarca zaman tasarrufu sağlayabilir. İş hayatında en çok uygulamaların başında akıllı takvim uygulamaları bulunuyor. Kullanıcılara takvim programına göre önerilerde bulunan bu uygulamalar zamandan tasarruf için kilit rolde. İş hayatında kullanılan diğer uygulamalar arasında ise not alma ve alınan notları hatırlatan uygulamalar var. Bu uygulamalar, not almanın yanı sıra kullanıcılara istedikleri aralıkta hatırlatmalar yapılıyor. İş dünyasının en fazla dertli olduğu konuların başında bulunan e-postalar ise akıllı cihaz uygulamalarıyla çok daha kolay bir hale getiriliyor.





İŞTE O 7 UYGULAMA





1.Takvime yapay zeka verdiler

Tüm takvimlerinizi bir araya toplayan, üzerine görev yönetimi özellikleri ekleyen Timeful, yapay zekayı en iyi şekilde kullanabilen uygulamalar iyi bir örnek. Başka bir deyişle bu uygulama sizin alışkanlıklarınızı öğreniyor ve buna göre size hatırlatmalar yapıyor. Örneğin takviminize işaretlediğiniz rutin işleri yapmadığınızda karşınızda Timeful’u buluyorsunuz. Uygulamayı boş zamanları verimli şekilde kullanmanın veya sürekli ertelenen küçük işleri halletmenin anahtarı şeklinde tanımlayabiliriz. Bu da size iş hayatında zamanı daha verimli kullanmanızı sağlayacak. Timeful’u ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2.Yapılacak listesinde takım çalışması

İş hayatında en çok karşılaşılan sorunların başında ‘to-do-list’ yani yapılacaklar listesi geliyor. Wunderlist ise buna en iyi çözüm bulan uygulamalar arasında. Gün içerisinde hazırladığınız yapılacaklar listesini ister detaylı ister kısa notlar halinde yazmanızı sağlayan uygulamada zamanlama özelliği de bulunuyor. Buna ek olarak Wunderlist kullanan diğer çalışanlarla yapılacaklar listesine dahil ederek takım çalışmalarınızı da buradan yürütebilirsiniz. Wunderlist ücretsiz olarak indirilebiliyor.

3.‘Cep’ten yaz, bilgisayardan oku

İş dünyasının vazgeçemediği uygulamaların başında Evernote geliyor. Evernote bir not alma uygulaması. Ancak basit bir not alma uygulamasından çok daha fazlasını veriyor. Kullanıcıların notunu bulutta saklayan Evernote, bu sayede akıllı telefonunuzda aldığını notlara tablet veya bilgisayardan da ulaşmanızı sağlıyor. Evernote’un dikkat çeken diğer özelliklerinden bir diğeri de notlara ses dosyası, video veya fotoğraf ekleyebilmeniz. Bu sayede toplantıdaki hiçbir anı kaçırmayacaksınız. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4.Tüm e-posta adresleri tek uygulamada

Yoğun çalışanların en büyük dertlerinin başında e-postalar geliyor. Sadece bir günde bile yüzlerce e-postaya cevap vermek zorunda kalınabiliyor. Bu sorunu çözmeye çalışan Mailbox adındaki uygulama, tüm e-postaları tek uygulamada topluyor. Bu sayede iş ile özel hayattaki e-postaları atlamadan yanıt verebilmek mümkün oluyor. Gelen e-postalar ise daha kolay ayırt edilebilmesi için renklerle belirtiliyor. Mailbox ücretsiz olarak uygulama mağazalarında bulunuyor.

5. İnternette bulduğunuzu kaybetmeyin

Çalışma saatleri dışında bile internette işiniz ile ilgili birçok içeriğe rastlayabilirsiniz. Her ne kadar “unutmam” deseniz de ertesi gün tamamen unutmuş olabilirsiniz. İnternetteki hiçbir içeriği kaçırmamak için ise en iyi çözüm ‘Pocket’ adındaki uygulama. Pocket, kullanıcıların beğendiği linkleri tek dokunuşla bir listeye gönderiyor. Unutmak istemediğiniz bu listeye ise hem akıllı cihazlardan hem de bilgisayardan ulaşılabiliyor. Pocket, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

6.Tüm paylaşılanlar tek linkte

İş dünyasındaki tüm iletişim neredeyse e-postalarla yapılıyor. Ancak e-posta ile bir döküman, fotoğraf veya video paylaşayım dediğinizde hem sizin hem de karşı tarafın dakikalarını alabiliyor. Bulut platformu Dropbox ise sizi bu çileden kurtarıyor. Kullanıcıların akıllı cihaz veya bilgisayarlarındaki içerikleri bir internet üzerindeki bir klasöre taşınmasını sağlayan bu dosyaların tek bir link üzerinden paylaşılmasını sağlıyor.

7. Kartvizit saklama derdine son