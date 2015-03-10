iPhone'lar akşam itibariyle...

ÖNCELİKLE iPhone 4S ve iPad 2 üstü cihazları kapsayan ve önceki cihazlara kurulamayan iOS 8.2'in beta sürümü ilk olarak 18 Kasım tarihinde geliştiricilere sunulmuştu. iOS 8.2'yi cihazınıza yüklemek için iTunes'u kullanabilir veya doğrudan cihaz üzerinden Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme yolu takip edilebilir.
GÜNCELLEME İLE NE GELİYOR
Yaklaşık 500 MB'lık bir alan kaplayan güncelleme ile birlikte sunulan yenilikler şöyle;
Apple Watch desteği
iPhone ile eşleşmek ve eşzamanlamak ve saat ayarlarını özelleştirmek için AppleWatch uygulaması
Apple Watch'taki fitnessverilerini ve başarılarını görüntülemek için yeni Aktivite uygulaması; Apple Watch eşlendiğinde görünür.
Sağlık uygulaması iyileştirmeleri
-Mesafe, vücut sıcaklığı, boy, kilo ve kan şekeri için ölçü birimi seçebilme özelliği eklenir
-Büyük miktarda veriyle çalışırken kararlılık arttırılır.
-3.parti yazılımlarla ortak çalışabilme özelliğine kavuşma
-Kullanıcıların Tıbbi Klinik uygulamasına fotoğraf ekleyebilmelerine olanak sağlanıyor.
-Vitamin ve Mineral birimleri düzeltir
-Bazı grafiklerin veri göstermeme sorunu giderildi
-Adım, mesafe ve çıkılan kat takibini kapatmayı sağlayan birgizlilik ayarı eklendi.
Kararlılık İyileştirmeleri
-Mail'in kararalılığı arttı
-Haritada Flyover'in kararlılığı arttı
-Müzik uygulamasının kararlılığı arttı
-VoiceOver güvenliliği arttırıldı
-iPhone için üretilen işitme cihazlarına bağlanılabilrlik arttırıldı ve iyileştirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 10.03.2015 12:51