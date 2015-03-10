iPhone'lar akşam itibariyle...

ÖNCELİKLE iPhone 4S ve iPad 2 üstü cihazları kapsayan ve önceki cihazlara kurulamayan iOS 8.2'in beta sürümü ilk olarak 18 Kasım tarihinde geliştiricilere sunulmuştu. iOS 8.2'yi cihazınıza yüklemek için iTunes'u kullanabilir veya doğrudan cihaz üzerinden Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme yolu takip edilebilir.

GÜNCELLEME İLE NE GELİYOR

Yaklaşık 500 MB'lık bir alan kaplayan güncelleme ile birlikte sunulan yenilikler şöyle;

Apple Watch desteği

iPhone ile eşleşmek ve eşzamanlamak ve saat ayarlarını özelleştirmek için AppleWatch uygulaması

Apple Watch'taki fitnessverilerini ve başarılarını görüntülemek için yeni Aktivite uygulaması; Apple Watch eşlendiğinde görünür.

Sağlık uygulaması iyileştirmeleri

-Mesafe, vücut sıcaklığı, boy, kilo ve kan şekeri için ölçü birimi seçebilme özelliği eklenir

-Büyük miktarda veriyle çalışırken kararlılık arttırılır.

-3.parti yazılımlarla ortak çalışabilme özelliğine kavuşma

-Kullanıcıların Tıbbi Klinik uygulamasına fotoğraf ekleyebilmelerine olanak sağlanıyor.

-Vitamin ve Mineral birimleri düzeltir

-Bazı grafiklerin veri göstermeme sorunu giderildi

-Adım, mesafe ve çıkılan kat takibini kapatmayı sağlayan birgizlilik ayarı eklendi.

Kararlılık İyileştirmeleri

-Mail'in kararalılığı arttı

-Haritada Flyover'in kararlılığı arttı

-Müzik uygulamasının kararlılığı arttı

-VoiceOver güvenliliği arttırıldı