iPhone XL'in tasarımı sızdı

DAHA önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran @Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone'un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte. ​Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11'in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti. ​Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

'3 ARKA KAMERA İLE GELECEK'

iPhone 11'de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak. 9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİ

Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek. ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak. Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.