iPhone X Plus nasıl olacak?

APPLE, bu yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 8 ve daha büyük ekranlı model olan iPhone 8 Plus modellerini tanıtmıştı. Her yıl iki farklı ekran boyutuna sahip iPhone modeli tanıtan Apple, 10.yıla özel iPhone X adını verdiği yeni bir modeli bizlere sunmuştu. Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde teknolojiye sahip olduğu söylenen iPhone X, 5.8 inç ekranı ile daha büyük bir modele ihtiyaç olmadığının sinyallerini veriyordu.

Ancak konsept tasarımcıları, 2018 yılında tanıtılma ihtimali olan iPhone X Plus modeli için şimdiden çalışmalara başladı. iPhone X Plus modeli için hazırlanan konsept tam 6.4 inç büyüklüğünde Super Retina HD ekrana sahip. Çerçevesiz tasarımın avantajlarından yararlanarak geliştirilen bu modelin henüz tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor.

Gelen raporlara göre Apple'ın böyle bir model üzerinde çalıştığı ve bu modelde 6 GB RAM'in kullanılacağı söyleniyor.