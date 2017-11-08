iPhone X gerçek fiyatını açıkladı

X'te kullanılan çerçevesiz ekran Super AMOLED'in maliyeti 65 dolar olarak tespit edildi.
Bu rakam, iPhone 8'deki ekrana (29 dolar) kıyasla oldukça yüksek. Çelik çerçeveli gövde için 36 dolar harcanırken, telefonun ‘içinin' de 247 dolara mal olduğu ifade edildi.
TOPLAM MALİYETİ 357 DOLAR
Analizcilerin görüşüne göre, iPhone X'in toplam maliyeti 357 doları civarında olduğu belirtildi. ABD fiyatı 999 dolar (3900 TL) olan iPhone X'in Türkiye'de satış fiyatı 1599 dolardan (6099 TL) başlıyor.
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