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iPhone X bekleyenlere kötü haber

Apple’ın iPhone üretimindeki en büyük tedarikçisi Foxconn, iPhone X sevkiyatını başlattı. Ancak üretilen adetler bir önceki modeller ile kıyaslandığında oldukça az. Başka bir deyişle iPhone X satın almak için bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz

iPhone X bekleyenlere kötü haber

Apple’ın iPhone üretimindeki en büyük tedarikçisi Foxconn, iPhone X sevkiyatını başlattı. Ancak üretilen adetler bir önceki modeller ile kıyaslandığında oldukça az. Başka bir deyişle iPhone X satın almak için bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz

17 Ekim 2017 Salı 13:14
iPhone X bekleyenlere kötü haber
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APPLE'IN iPhone üretimindeki en büyük tedarikçisi Foxconn, iPhone X sevkiyatını başlattı. Ancak üretilen adetler bir önceki modeller ile kıyaslandığında oldukça az. Başka bir deyişle iPhone X satın almak için bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. Zira Xinhuanet sitesinin raporuna göre iPhone X üretimi haftada 100 binden 400 bine çıkarıldı ancak bu rakamlar da henüz talebi karşılayabilecek seviyede değil. Peki iPhone X Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 
 
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak, iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek.
 
iPHONE X'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
 
Apple Türkiye, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.
 
Bu bilgilere göre iPhone 8 64 GB modeli Türkiye'de 4199 liraya satılacak. 
 
iPhone 8 256 GB'lık modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 4999 lira ödeyecek.
 
5.8 inçlik iPhone 8 Plus 64 GB modelinin Türkiye satış fiyatı ise 4799 lira. 
 
iPhone 8 Plus 256 GB modeli ise Türkiye'de 5599 liralık satış etiketiyle satışa sunuldu. 
 
Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak. 
 
iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu. 

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Anahtar Kelimeler:
AppleıphoneFoxconnIPhone X
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