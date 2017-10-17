iPhone X bekleyenlere kötü haber

APPLE'IN iPhone üretimindeki en büyük tedarikçisi Foxconn, iPhone X sevkiyatını başlattı. Ancak üretilen adetler bir önceki modeller ile kıyaslandığında oldukça az. Başka bir deyişle iPhone X satın almak için bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. Zira Xinhuanet sitesinin raporuna göre iPhone X üretimi haftada 100 binden 400 bine çıkarıldı ancak bu rakamlar da henüz talebi karşılayabilecek seviyede değil. Peki iPhone X Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak, iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek.
iPHONE X'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple Türkiye, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Bu bilgilere göre iPhone 8 64 GB modeli Türkiye'de 4199 liraya satılacak.
iPhone 8 256 GB'lık modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 4999 lira ödeyecek.
5.8 inçlik iPhone 8 Plus 64 GB modelinin Türkiye satış fiyatı ise 4799 lira.
iPhone 8 Plus 256 GB modeli ise Türkiye'de 5599 liralık satış etiketiyle satışa sunuldu.
Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak.
iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu.
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