iPhone SE 2'nin çıkış tarihi belli oldu

APPLE konusundaki tahminleri ile tanınan analist Ming-Chi Kuo iPhone SE 2 ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Kuo bu ayın başında yayınladığı raporda iPhone SE 2‘nin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini dile getirmişti. Aradan geçen iki haftalık sürenin ardından analist daha fazla detay paylaştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi cihazın özellikleri iPhone 8‘e çok benzeyecek. Tıpkı iPhone SE’nin iPhone 5s gövdesiyle karşımıza çıkması gibi.Yani iPhone SE 2’de iPhone 8 ile benzer bir tasarım göreceğiz. Gümüş, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği belirtilen telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak. Telefonun genel tasarımı iPhone 8’e benziyor olsa da, Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Bu 1 GB daha az RAM’e sahip olsa da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile aynı işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor. Tabi, 3D Touch özelliğini bu telefonda görmeyeceğiz. Bu iPhone 8 ile kıyasladığımızda en büyük gerilemelerden biri olsa da Apple, iPhone 11 modelleri ile birlikte bu özelliğe veda etti.Apple’ın yeni iPhone modelini 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunacağı ve 2020’nin ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşturacağı belirtiliyor. Kuo, Apple’ın tedarikçilerine ayda 2-4 milyon iPhone SE 2 üretmeleri gerektiğini söylediğine inanıyor. Apple’ın 2020’de 30 milyondan fazla iPhone SE 2 satmasını bekliyor.(Hürriyet)