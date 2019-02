iPhone sahiplerine önemli uyarı

87 milyonu aşkın ücretli abonesiyle kullanıcı kitlesini günbegün genişleten müzik platformu Spotify, milyonlarca kullanıcısının bulunduğu iPhone'lar için bir dizi değişikliğe gitmeye karar verdi. Daha çok arayüz kapsamında yapılacak bu değişiklik, kullanıcılara daha gelişmiş bir Spotify deneyimi sunacak. Şirketin geliştirmekte olduğu yeni arayüze bakıldığında ilk dikkat çeken nokta daha da gelişmiş oynatma kontrolleri...

Bunun yanı sıra Spotify, şarkıların sözlerini ve hikayelerini görebilmeyi sağlayan "Behind The Lyrics" özelliğini de geliştirmek için çaba sarfediyor. Spotify bu özelliği oynatma kontrollerinin altına yerleştirmişti ancak istenildiği gibi çalışmıyor ve tüm şarkıların sözlerini göstermiyordu.

Yeni arayüz kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladığından şu an Spotify'ınız değişmediyse şaşırmayın; bir süre sonra gelecek minik bir güncelleme ile siz de Spotify'ı en yeni yüzüyle kullanabileceksiniz. Android cihazlar için ise böylesi bir değişiklik yakın zamanda beklenmiyor.