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iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü

Apple iOS 11'i geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Ancak milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. Apple'ın yeni güncellemesi iPhone'lardaki çok konuşulan sorunu giderdi

iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü

Apple iOS 11'i geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Ancak milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. Apple'ın yeni güncellemesi iPhone'lardaki çok konuşulan sorunu giderdi

07 Kasım 2017 Salı 11:52
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
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APPLE'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.2'nin beta'sını yayınladı. iOS 11 ile birlikte gelen hesap makinesi sorunu geçtiğimiz haftalarda özellikle sosyal medyada sıkça eleştirilmişti.  Yeni güncelleme sonrası hala bazı kullanıcılar hesap makinesi uygulamasında 1+2+3 işlemini yaptıklarında 23 sonucu ile karşılaşıyordu. iOS 11.2 ile iPhone'larda ortaya çıkan hesap makinesi sorunu ortadan kaldırıldı. 
iOS 11 ile birlikte gelen sorunların başında Home tuşu gecikmesi bulunuyordu. Yeni iOS'u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone'larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı. Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil. Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı.
 
Geçtiğimiz günlerde iOS 11'in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı. Sorunu çözmek için telefonunuzdaki 'Ayarlar' kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor. Bazı kaynaklar bunun Apple tarafından yapılan bilinçli bir değişiklik olduğunu savunsa da konu ile ilgili henüz resmi bir açıkma bulunmuyor. iOS 11.0.1'in söz konusu sorunları çözüp çözmeyeceğini ise zaman gösterecek. 
 

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