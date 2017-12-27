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iPhone'lar Apple'ın elinde kaldı

Apple'nın 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X'le birlikte 2017'de gelen iPhone 8 ve 8 Plus modelleri satışları istenilen seviyelere ulaşılamadı. Üç ürünün toplam satışı iPhone 6 ve 6 Plus'un seviyesine erişemedi

iPhone'lar Apple'ın elinde kaldı

Apple'nın 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X'le birlikte 2017'de gelen iPhone 8 ve 8 Plus modelleri satışları istenilen seviyelere ulaşılamadı. Üç ürünün toplam satışı iPhone 6 ve 6 Plus'un seviyesine erişemedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:16
iPhone'lar Apple'ın elinde kaldı
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IPHONE 8 ve iPhone X hedeflenen satış rakamlarına ulaşmadı. Dünya devi teknoloji şirketi Apple, telefon modeli iPhone'un 10. yılı olması nedeniyle ezber bozmuş bu yıla özel bir telefon çıkarmıştı. Ancak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 69'da kaldı. iPhone 8 ve 8 Plus'ın satış rakamlarının düşüklüğü "Kullanıcılar iPhone X'i bekliyor" teziyle açıklanıyordu. Apple'nın birçok yeni özellik eklediği iPhone X'in de satış rakamları işlerin şirketin planlarına göre gitmediğini gösterdi. 
iPHONE 6 VE 6 PLUS'TAN DÜŞÜK RAKAMLAR 
Bu yıl çıkan üç iPhone modelinin yüzde 69'luk satışı yakalaması, yüzde 91 ortalamayı yakalayan iPhone 6 ve 6 Plus dönemini akıullara getirdi.  
FİYAT VE STOK PROBLEMİ 
Düşük satış rakamlarında Apple'nın merakla beklenen telefonu iPhone X'in yüksek fiyatı ve yetersiz stok sorunuyla açıklanıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Appleıphone8 Plus
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