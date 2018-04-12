İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor

APPLE tarafından yayınlanan iOS 11.3 güncellemesinin ekranı değiştirilen iPhone 8'lerin dokunmatik özelliğini devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

YENİ GÜNCELLEME SONRASI TELEFONLARIN DOKUNMATİK ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI KALIYOR

Ekranları çok kolay kırılan iPhone'larını Apple servisleri yerine en yakın telefon tamircisine götüren kullanıcılar kötü bir sürprizle karşılaştı. Telefon ekranlarını uygun fiyata değiştirten iPhone sahipleri, Apple tarafından yayınlanan yeni işletim sistemi güncellemesi sonrası telefonlarının dokunmatik özelliğinin devre dışı kaldığını fark etti.



iOS 11.3 iPHONE 8'LERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİYOR

Vice'ın haberine göre, Apple'ın geçtiğimiz ayın sonunda yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi, üçüncü taraf tamirciler tarafından ekranları değiştirilen iPhone 8'leri kullanılamaz hale getiriyor. Söz konusu sorundan etkilenen iPhone'ların açılıp kapatılabildikleri ancak ekranlarının hiçbir dokunma hareketini algılamadığı, bu nedenle tamamen kullanılamaz hale geldikleri belirtildi.

iPHONE 7'DE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

iPhone kullanıcıları benzer bir sürprizle iPhone 7'de de karşılaşmıştı. Ev tuşları kolaylıkla bozulan bu cihazları üçüncü taraf tamircilere götürenler, bir yıl sonra yayınlanan iOS 9 güncellemesi sonrasında telefonlarının fonksiyonlarını yitirdiğine şahit olmuştu.

APPLE'IN GÜNCELLEME YAYINLAMASI BEKLENİYOR

CNET, henüz Apple'ın iOS 11.3 güncellemesinin sebep olduğu bu olayın kasıtlı mı yoksa hatayla mı meydana geldiğinin bilinmediğine dikkat çekiyor. Apple'ın yakında bununla ilgili bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.