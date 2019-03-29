İphone kullananlar bunu hiç farketmedi! Apple kullanıcıları rahatlattı

Apple, 25 Mart tarihinde yani iki gün önce düzenlediği ” Şov Zamanı ” etkinliğinde yeni servislerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus gibi servislerin tanıtıldığı etkinlikten hemen sonra iOS 12.2 sürümü kullanıcılara sunuldu

İphone kullananlar bunu hiç farketmedi! Apple kullanıcıları rahatlattı
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iOS’un yeni ara sürümü altıncı betadan sonra kullanıcılar ile buluşmuş olurken, yeni servislerin kullanılmasını sağlayan birçok yeniliği beraberinde getirdi. iOS 12.2’nin pek dikkat çekmeyen yeniliği ise garanti sorgulama sayfasına olan ihtiyacı ortadan kaldırması oldu.

iPhone garanti sorgulamaya gerek kalmadı!
iPhone, iPad, Mac vs. herhangi bir Apple ürününün kalan garanti süresini öğrenmek için Apple’ın garanti sorgulama sayfasına cihazın seri numarasını girerek bilgilere erişmek gerekiyor. Ancak, iOS 12.2 sürümü sayesinde iPhone ve iPad’de bu sayfaya ihtiyaç kalmadı.

Ayarlar menüsü altında yer alan Hakkında bölümünde artık iPhone veya iPad’in kalan garanti süresini görebiliyorsunuz. Bu ekrana ulaşmak için iOS 12.2 yüklü cihazlarınızda Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu takip etmeniz yeterli.

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