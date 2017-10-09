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iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
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iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik

iOS 11 ile birlikte iPhone kamerasına yeni özellikler eklendi. JPEG yerine HEIF formatına geçen iPhone, fotoğraflarda yüksek kalite ve daha düşük boyut vadediyor. Ayrıca yeni eklenen 2 farklı ayar sayesinde kamera daha kullanışlı hale geliyor

iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik

iOS 11 ile birlikte iPhone kamerasına yeni özellikler eklendi. JPEG yerine HEIF formatına geçen iPhone, fotoğraflarda yüksek kalite ve daha düşük boyut vadediyor. Ayrıca yeni eklenen 2 farklı ayar sayesinde kamera daha kullanışlı hale geliyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:25
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
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BİLİNDİĞİ üzere Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 11’i geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. iOS 11 pek çok yönüyle dikkat çekmeyi başardı fakat hiç şüphesiz en çok ön plana çıkan özelliği kamera ve saklama alanında yapılan değişimlerdi.
 
HEIF formatı daha az yer kaplıyor
 
Apple, fotoğraflarda JPEG yerine daha az yer kaplayan ve daha kaliteli görüntü sunan HEIF’e geçtiğini duyurdu. iPhone’larda ‘Yüksek Verimlilik’ adı altına sunulan bu ayar, iPhone ile çekilen fotoğrafların telefonda eskisine oranla daha az yer kaplamasını sağlıyor.
Gelgelelim bu format sadece iPhone 7, 7 Plus ve üzeri modellerde kullanılabiliyor. Yani Apple’ın HEIF fotoğraf formatı, iPhone 6s ve öncesi modellerde desteklenmiyor.
 
HEIF fotoğrafı JPEG olarak PC’ye aktarma
 
HEIF formatı, iOS 11 yüklü iPhone ve iPad’lerde kullanmak için oldukça mantıklı fakat bunu görüntüleri PC’ye aktarırken destekleme sorunu yaşanabiliyor. Apple bunun için hayli akıllı bir çözüm bulmuş. Tek yapılması gereken aşağıdaki adımları takip etmek:
 
    Ayarlar > Fotoğraflar > Mac ya da PC’ye aktar > Otomatik
 
Bununla birlikte söz konusu HEIF formatındaki fotoğraf, bilgisayar aktarılırken JPEG formatına dönüştürülüyor.
 
Ayarları hafızadan temizleyin
 
iPhone’da kamera ayarlarını sıfırlamak veya korumak için de bir seçenek bulunuyor. Örneğin bir fotoğraf çekimince canlı fotoğraf özelliğini veya bir filtre kullandınız. Kamerayı kapattığınızda söz konusu ayarların saklanması veya sıfırlanması yine sizin elinizde.
 
    Ayarlar > Kamera > Ayarları Sakla
 
Bu adımları takip ettiğinizde Kamera Modu, Fitre ve Live Photo seçenekleri görülüyor. Bu seçenekler açık olduğunda kamera ayarları korunuyor, kapalı olduğunda ise kamera uygulamasına her girildiğinde sıfırlanıyor. 

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